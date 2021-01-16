Sony Xperia 1 ve 5 Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı!

Akıllı telefon pazarında istediği başarıyı elde edemeyen Sony, daha önce çıkardığı modellerini yine de unutmayarak onlara güncelleme desteği vermeye devam ediyor. Şirket ilk Android 11 güncellemesini Xperia 1 II‘ye göndermişti.

Bugün çıkan bilgilere göre ise Sony, 2019 yılında çıkardığı Xperia 1 ve Xperia 5 modellerini unutmadığını kanıtlıyor. Bugün itibariyle Android 11 güncellemesi almaya başlayan Xperia 1 ve Xperia 5 modelleri 55.2.0.630 sürümüne kavuşuyor.





Şuan için sadece Rusya ve Güney Doğu Asya ülkelerine gönderilen güncelleme, 912 MB boyutunda. Sony‘nin ilerleyen günlerde küresel piyasaya sunması beklenen Android 11 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar cihazlarında yeni özelliklere kavuşacaklar.

Bu yeni özelliklerden bazıları şunlar; sohbet balonları, elden geçirilmiş bildirim yönetimi ve tek seferlik izinler gibi standart Android 11 eklentileri oluyor. Sony‘nin daha fazla cihazı için bu güncellemeyi sunması henüz resmi olarak bilinmiyor.