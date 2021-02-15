Sony Xperia 10 III Geekbench Sonuçlarında Göründü!

Sony, akıllı telefon pazarında istediği başarıyı bir türlü gösteremiyor ancak buna rağmen yeni modeller sunmaya devam ediyor. Şirket yakında yeni bir Xperia 1 III ve Xperia 10 III modellerini resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün ise bu modellerden biri olan Xperia 10 III‘ün Geekbench sonuçları ortaya çıktı.

Geekbench sonuçlarına baktığımızda yeni modelin Qualcomm‘un Snapdragon 765G yonga setini kullanacağını görüyoruz. Bu yonga seti ile birlikte cihazın 5G destekleyeceğinin de kesin olduğu ortaya konuluyor.

Yeni Xperia 10 III‘ün diğer bir özelliği ise içerisinde 6 GB RAM kapasitesinin olması oluyor. Daha önce sızdırılan bilgiler bu kapasitenin 4 GB olduğu söyleniyordu. Android 11 ile gelen cihaz hakkında şuan için sadece bu bilgiler biliniyor.

Bu nedenle sadece tahminlerden yola çıkılarak yapılan yorumlarda cihazın 350 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağu söyleniyor. Ayrıca ilerleyen günlerde telefonunun tasarımsal ve diğer özelliklerinin de ortaya çıkması bekleniyor.