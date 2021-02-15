Sony Xperia 10 III, Geekbench’te Görüntülendi!

Geekbench kıyaslama platformunun veritabanında “Sony A003SO” adlı yeni bir Sony akıllı telefon ortaya çıktı. Liste, bu telefonun Xperia 10 III’ün Japon versiyonu olabileceğini gösteriyor.

Geekbench listesi, gizemli Sony A003SO akıllı telefonun 6 GB RAM ve Android 11 OS ile donatıldığını ortaya koyuyor. Telefon, ‘lito’ kod adı ve 1.80GHz temel frekansı ile belirtilen bir Qualcomm yonga seti tarafından destekleniyor. Telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 601 ve 1821 puan aldı.

Sony A003O, söylentilere göre Xperia 10 III’ün Japon versiyonunun model numarası olabilir. Yonga setini ‘lito’ kod adıyla tanımlamak kolay değil. Ancak Snapdragon 600 yonga seti olma ihtimali var. Son raporlar, yaklaşan Xperia 10 III’ün Snapdragon 690 5G yonga seti ile geleceğini iddia etti. Bu nedenle, A003S0‘ın Xperia 10 III cep telefonu olma ihtimali de bulunuyor.

Xperia 10 III’ün CAD görüntüleri, telefonun etrafında oldukça büyük çerçeveler bulunan bir düz ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Sızıntı, cihazın 154,4 x 68,4 x 8,3 mm boyutlarında ve 6.0 inçlik bir ekrana sahip olduğunu belirtiyor.

Telefonun üst çerçevesi, 8 megapiksellik bir selfie kamerası ve diğer bazı sensörleri barındırıyor. Telefon, önde iki adet hoparlörle donatıldığı için stereo ses çıkışı vaat ediyor. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü de bulunduruyor.

Xperia 10 III’ün arka tarafında dikey kamera modülü yer alıyor. 12 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel telefoto lens ve 8 megapiksel ultra geniş lens ile donatıldığı söyleniyor. Cihazın üst kenarında 3,5 mm ses girişi bulunuyor. Görüntüler, Xperia 10 III’ün görünümünün Xperia 10 II’ye oldukça benzer olduğunu gösteriyor.