Sony Xperia 10 III Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony bugün Xperia 1 III ve Xperia 5 III amiral gemisi cihazlarını tanıttı. Bununla birlikte şirket, orta sınıf Xperia 10 III akıllı telefonunu da duyurdu. 5G desteği ile büyük bir yükseltme alan bu cihaz, OLED ekrana, 4.500mAh bataryaya ve iyi özelliklere sahip. Gelin bu telefona bir göz atalım.

Sony Xperia 10 III

En azından görünüşe bakılırsa, Sony Xperia 10 III daha çok eski modele benziyor. Bununla birlikte, içeride çok fazla değişiklik var. Hepsinden önemlisi, Sony, 5G bağlantısını daha önce bildirildiği gibi Xperia 10 III ile orta sınıf Xperia serisine getirdi

Sony Xperia 10 III’de geniş bir 6 inç FHD + OLED HDR ekran bulunuyor. Bu ekran 21:9 en boy oranına, 2520 × 1080 piksel çözünürlüğe, 60 Hz yenileme ve 120 Hz dokunmatik örnekleme oranına, %97 DCI-P3 renk gamına, 10 bit ton geçişine ve Corning Gorilla Glass 6 korumasına sahip.

Telefon ayrıca, Qualcomm Snapdragon 690 5G yonga setine sahip. Bu işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş. Depolamayı genişletmeniz gerekiyorsa, bunu microSD kart ile 1 TB’a kadar çıkarabilme olanağınız da bulunuyor.

Arkada 12MP f/1.8 ana lens, 8MP f/2.2 ultra geniş açılı lens ve 8MP f/2.4 telefoto sensörlü üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta, 78 derece FOV ile 8MP f/2.0 selfie kamera var.

Diğer özellikler arasında 4.500mAh pil, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, IP65/IP68 derecesi, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, -GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, sub6 5G bulunuyor.

Sony ayrıca, LDAC ve yüksek çözünürlüklü ses desteğine sahip 3,5 mm ses girişi, Kablosuz Yüksek Çözünürlüklü Ses, DSEE Ultimate, Stereo Kayıt, Qualcomm® aptX ™ HD ses gibi ses özelliklerine de sahip.

Son olarak Xperia 10 III, 154x68x8.3 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığında. Telefon Beyaz, Siyah, Pembe ve Mavi renk seçeneklerine sahip. Telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.