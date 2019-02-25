Sony Xperia 10 ve 10 Plus Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Mobil Dünya Kongresi akıllı telefon üreticileri için bir dönüm noktası olacak gibi duruyor. Kısa bir süre öncesinde başlayan telefon tanıtımları sürekli devam ediyor. Bu gün ise Sony‘nin günü oldu.

Şirket, Barselona’daki MWC etkinliğinde en yeni orta sınıf akıllı telefonları olan Xperia 10 ve Xperia 10 Plus‘ı duyurdu. Her iki telefon da Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile konrunuyor. Ayrıca sırasıyla 6 inç ve 6.5 inçlik 21:9 Geniş FullHD+ ekranlar ile donatıldılar.

Donanım açısından da farklılıklar mevcut. Xperia 10, Snapdragon 630 ile desteklenirken 10 Plus, Snapdragon 636 tarafından desteklenmektedir. Plus modeli kısmen Xperia 10’un yükseltilmiş halidir. Ekstradan 2x optik zoom ile birlikte geliyor.

Akıllı telefonların sağ tarafında bir parmak izi sensörü var. Ayrıca görünümü bulanık ya da hareketli olsa bile netleştiren SteadyShot özelliği ile birlikte geliyor. Aynı zamanda Sony’nin Yüksek Çözünürlüklü Ses (High-Resolution Audio) ve LDAC teknolojisine sahipler. Son olarak sırasıyla 2870mAh ve 3000mAh batarya ile birlikte geliyor.

Sony Xperia 10 Özellikleri

Sony Xperia 10 - Renk Seçenekleri 1 - 4

Ekran: 6 inç (2560×1080 piksel) FullHD + 21:9 en boy oranı CinemaWide ekran

6 inç (2560×1080 piksel) FullHD + 21:9 en boy oranı CinemaWide ekran İşlemci: Adreno 508 GPU ile 2.2 GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 630 14nm Mobil Platformu

Adreno 508 GPU ile 2.2 GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 630 14nm Mobil Platformu Bellek: 3GB RAM, 64BGB dahili hafıza, microSD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza

3GB RAM, 64BGB dahili hafıza, microSD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie Arka Kamera: LED flaşlı 13MP arka kamera, f/2.0 diyafram, 1.12μm piksel boyutu, 76.4 derecelik geniş açılı lens, f/2.4 diyafram, ikincil 5MP kamera, 1.4μm piksel boyutu, 87.9 derecelik lens

LED flaşlı 13MP arka kamera, f/2.0 diyafram, 1.12μm piksel boyutu, 76.4 derecelik geniş açılı lens, f/2.4 diyafram, ikincil 5MP kamera, 1.4μm piksel boyutu, 87.9 derecelik lens Selfie Kamerası: f /2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP, 1.12μm piksel boyutu, 84derecelik geniş açı lens

/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP, 1.12μm piksel boyutu, 84derecelik geniş açı lens Boyutlar : 156 x 68 x 8,4 mm

: 156 x 68 x 8,4 mm Bağantı: Tek/Çift SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, NFC, USB Tip-C

Tek/Çift SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, NFC, USB Tip-C Batarya : Adaptif Şarj destekli 2870mAh pil

: Adaptif Şarj destekli 2870mAh pil Ekstralar: Parmak izi sensörü, hızlı şarj desteği.

Sony Xperia 10 Plus Özellikleri

Sony Xperia 10 Plus - Renk Seçenekleri 1 - 4

Ekran: 6.5 inç (2560×1080 piksel) FullHD+ 21:9 en boy oranı CinemaWide ekran

6.5 inç (2560×1080 piksel) FullHD+ 21:9 en boy oranı CinemaWide ekran İşlemci : Adreno 509 GPU ile 1.8GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 636 14nm Mobil Platformu

: Adreno 509 GPU ile 1.8GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 636 14nm Mobil Platformu Bellek: 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, microSD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza

4GB RAM, 64GB dahili hafıza, microSD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Arka Kamera: LED flaşlı 12MP arka kamera, f/1.75 diyafram, 1.25μm piksel boyutu, 76.3 derecelik geniş açı lens, ikincil 8MP kamera, f/2.4 diyafram, 1.12ixelm piksel boyutu, 44.6 derecelik lens

LED flaşlı 12MP arka kamera, f/1.75 diyafram, 1.25μm piksel boyutu, 76.3 derecelik geniş açı lens, ikincil 8MP kamera, f/2.4 diyafram, 1.12ixelm piksel boyutu, 44.6 derecelik lens Selfie Kamerası: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP, 1.12μm piksel boyutu, 84 derecelik geniş açı lens

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP, 1.12μm piksel boyutu, 84 derecelik geniş açı lens Boyutlar : 167 x 73 x 8.3mm

: 167 x 73 x 8.3mm Bağlanıt: Tek/Çift SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C

Tek/Çift SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C Batarya: Adaptif Şarj destekli 3000mAh pil,

Adaptif Şarj destekli 3000mAh pil, Ekstralar: Hızlı şarj desteği, Parmak izi sensörü

Sony Xperia 10 ve 10 Plus Renk Seçenekleri ve Fiyatı

Sony Xperia 10, Lacivert, Siyah, Gümüş ve Pembe renklerde gelirken, Xperia 10 Plus, Lacivert, Siyah, Gümüş ve Altın renklerde gelecek.

Fiyatlandırma hakkında henüz bir şey söylenmedi. Sony kısa bir süre sonrasında bu konuya da ayrıntı tutacaktır.