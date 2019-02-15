Sony, akıllı telefon pazarında dikiş tutturamamış markalardan bir tanesi. Tabii ki her ne kadar dikiş tutturamamış desek de markanın başarılı akıllı telefon modelleri de yok değil. Tasarım konusunda yeniliği yakalayamadığı düşünülen Sony’nin yeni akıllı telefonlarında ise bu algıyı kırması bekleniyor. Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus adıyla tanıtılacak olan yeni akıllı telefonların özellikleri ve görselleri bu konuda iddialı bir serinin geleceğinin göstergesi.

Şu ana kadar belli başlı özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonların şimdi ise fiyatı konusunda bir sızıntı haberi geldi. Bakalım Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus modellerinin fiyatları için beklentiler nasıl?

Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus Fiyatları

Yeni akıllı telefonların orta segment seriler olmasını bekliyoruz. Orta segment bir akıllı telefon için genelde yüksek fiyatlarda beklenmiyor. Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus akıllı telefonlarında da aynı durumun geçerli olması muhtemel gibi gözüküyor. Söz konusu akıllı telefonların ana modelinde 3 GB RAM bellek miktarı ve Snapdragon 630 işlemcilerine yer verilecek.

Orta segment için ideal olarak gösterebileceğimiz bu değerler, depolama alanında ise 64 GB ile karşılık gösterecek. Bu modelde kamera kısmında ise 13 MP +5 MP olmak üzere çift arka kamera beklentimiz var.

2870 mAh değerinde bir bataryaya beraber karşımıza çıkacak olan telefonun kamera özellikleri şu an için net değil. Tüm bu ayrıcalıklı özelliklerle beraber Sony Xperia 10 akıllı telefonlarının fiyatı kısmında ise 350 Euro gibi bir rakam konuşuluyor. Tabii ki bu rakam kesin değil.

Ana model için durum bundan ibaret olsa da karşımıza sadece ana modeli görmeyeceğiz. Buna ek olarak gelecek olan Plus akıllı telefonlarında da benzer özellikleri görmek mümkün olacak. Muhtemelen biraz daha büyük bir ekranla beraber geldiğini göreceğimiz akıllı telefonun içerisinde de Snapdragon 660 işlemcileri bulunacak.

Yeni serinin RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek miktarı karşımıza çıkacak ve 12 MP + 8 MP olmak üzere çift arka kamera göreceğiz. Bu modelin fiyatı kısmında ise rakamlar bira daha üst seviye olarak karşımıza çıkacak. Fiyat kısmında 430 Euro gibi bir aralığın sunulması bekleniyor.