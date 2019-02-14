Dün ortaya çıkan sızan bilgiler, Sony‘nin yaklaşan XA telefonlarının Xperia XA3 ve Xperia A3 Ultra/Plus olarak adlandırılmayacağını ileri sürmüştü. Bunun yerine akıllı telefonlar sırasıyla piyasaya sırasıyla Xperia 10 ve Xperia 10 Plus olarak sürüleceğini tahmin ediliyor.

Bu gün ise Winfuture tarafından yayınlanan yeni bir raporda telefonun öne çıkan özellikleri ve fiyatı hakkında önemli bilgiler yer alıyor. Aşağıda yer alan açıklamalarda akıllı telefonların özelliklerini ve fiyatını görebilirsiniz.

Sony Xperia 10 Özellikleri ve Fiyatı

Sony Xperia 10 modlinin 21:9’luk en boy oranını sahip yaklaşık 6 inçlik bir ekran barındırması bekleniyor. Ekran 1080 x 2560 piksel FullHD+ çözünürlük sağlayacak.

1.8 GHz’de çalışan bir sekiz çekirdekli işlemci olan Snapdragon 630 yonga seti akıllı telefona güç veriyor. Ayrıca yonga seti, 3GB RAM ile eşleştirilmiştir. Telefonda 64GB dahili depolama olacak. Depolamayı genişletmek için de microSD kart yuvası mevcut.

Xperia 10’un dün sızan teknik çizimleri, yatay olarak yerleştirilmiş çift kamera kurulumuna ev sahipliği yaptığını ortaya çıkardı. 13 megapiksel birincil sensör ve 5 megapiksel ikincil sensör içermesi bekleniyor. Ayrıca kameraların 4K video çekimini destekleyeceği tahmin ediliyor.

Arka kameralara ek olarak telefonda 8 megapiksel selfie kamerası yer alacak. 2.870mAh bir bataryaya sahip olabilir. Xperia 10, Hi-Res ses desteğini içerecek ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak. Avrupa’ya 393 dolarlık bir fiyat etiketi ile ulaşması bekleniyor.

Sony Xperia 10 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Xperia 10 Plus modelinin de 21:9 en boy oranına sahip 6.5 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda fullHD+ çözünürlüğe sahip ekran ile donatılacak.

Daha güçlü bir yonga seti olan Snapdragon 660, 4GB RAM ile akıllı telefona destek sağlayacak. 64 GB dahili depolama ile donatılan cihazın harici bir depolama yuvası da var.

Xperia 10 Plus’ın çift kamera kurulumunun ana sensörü, Xperia 10’a göre biraz daha düşük olan 12 megapiksel olsa da, yüksek kaliteli bir lens olduğu iddia ediliyor. Diğer kamera ise 8 megapiksel ikincil sensördür.

Xperia 10 Plus’ın batarya kapasitesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Akıllı telefonun Avrupa pazarlarına 483 dolar fiyat etiketi ile gelmesi bekleniyor.