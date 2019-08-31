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Sony Xperia 2 Tasarımı Kesinlik Kazandı

Sony Xperia 2 telefon tasarımı konusunda detaylar ortaya çıktı. Sony Xperia 2 modelinin detayları neler? Telefon ne zaman geliyor?

By İbrahim Kızılırmak

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Sony Xperia 2

Akıllı telefon modelleri arasında en başarılı markalardan biri olmasa da yeniden var oluş mücadelesi veren Sony, yeni akıllı telefonları için kolları sıvamış durumda. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde Sony Xperia 2 serisiyle öne çıkması bekleniyor.

Yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olması beklenen Sony Xperia 2 akıllı telefonlarının tasarımının nasıl olacağı konusunda da detaylar gelmeye devam ediyor. Son görseller Sony Xperia 2 için iddialı bir telefon iması yapıyor.

Sony Xperia 2 Nasıl Bir Telefon?

Sony Xperia 2 akıllı telefonlarında tasarımı konusunda dikdörtgen tasarım çizgisinin korunacağı görülüyor. Telefonun dikdörtgen tasarımının arka kısımda 3 arka kamera ile desteklendiğini görmek mümkün olacak. Üst üste sıralı olan 3 kamera ile gelecek olan markanın, ön kısımda nasıl bir tasarım kullanacağı konusunda ise detaylar söz konusu değil.

Sony Xperia 2

Ekran kısmında çentikli yapının öne çıktığını da görmek mümkün olabilir. Burada önemli olan ekran tasarımı, henüz ortaya çıkmış değil. Öyle ki Sony kalın çerçeveler kullanıyor ve bu kullanıcılar tarafından eleştiri alıyor. Son modellerde çerçeve inceltilmiş olsa da yeni akıllı telefon için durum belli değil.

Sony Xperia 2 Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun özellikleri kısmında da iddialı bir seri olarak geldiğini görmek mümkün olacak. Özellik kısmında telefonun 5K çözünürlük değeri sunması bekleniyor. 5040 X 2160 piksel çözünürlük değeri gibi oldukça iddialı bir değere sahip olacak olan akıllı telefonun, Snapdragon 855+ ile sunulacağı ve işlemcilerin fark yaratacağı beklentisi var.

Amiral gemisi modellerinden biri olması beklenen akıllı telefonun 6.2 inçlik bir panele yer vereceği de yine iddialara yansımış durumda. Bunun yanında telefonların ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgiler de ortay çıkmış durumda. Buna göre yeni akıllı telefonlar 5 Eylül tarihinde tanıtılacak.

Telefonların IFA 2019 etkinliğinde geleceğini ve bir hayli dikkat çekeceğini düşünüyoruz. Etkinlik kapsamında Sony’nin başka sürprizler yapması da olası gibi gözüküyor. Şimdilik detayları beklemek gerekiyor. En azından tanıtım tarihine kesin gözüyle bakılmakta.

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