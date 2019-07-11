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Sony Xperia 2 Tasarımı Ortaya Çıktı

Sony Xperia 2 tasarımı konusunda çok önemli detaylar ortaya çıkmış durumda. Sony Xperia 2 görsellerinde yer alan tasarım detayları neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Akıllı telefon alanında çok bir iddiası bulunmayan Sony, bu alanda yeniden iddiasını konuşturmak için yeni akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Son olarak üzerinde çalışılan akıllı telefon modeli ise Sony Xperia 2 akıllı telefonları oldu.

Bu zamana kadar sızdırılan bilgilerle ilgi odağı olan yeni akıllı telefon modelinin tasarım kısmında nasıl bir seri olacağı ise yeni basın görselleriyle ortaya çıktı. Paylaşılan basın görselleriyle beraber söz konusu akıllı telefonların 3 arka kamera kullanacağını gördük.

Sony Xperia 2 Tasarımı Nasıl?

Yeni telefonların arka kısımda tine düz bir panel kullanacağı görülüyor. Genel tasarıma baktığımız zaman dikdörtgen bir akıllı telefonla karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz. Bunun dışında dediğimiz gibi 3 arka kameranın kullanılmış olduğunu görmek mümkün olacak. Kameralar üst üste sıralanmış bir şekilde karşımıza çıkacak.

Köşeye konumlandırılmış olan dikine bir kamerayla beraber gelecek olan akıllı telefon, bu kamera alanının hemen üzerinde flaş ışığının bulunduğunu ve sensör alanının kullanıldığını görmekteyiz. Sony Xperia 1 akıllı telefonlarında olduğu gibi dikey uzan bir telefon tasarımı sunulması bekleniyor.

Sony Xperia 2

Bu durumun ekran özelliklerini de etkilemesi bekleniyor. Ekran kısmında 21:9 oranı karşımıza çıkacak. OLED panellerin kullanılacağı iddia edilen ekranların 6.1 inç boyutunun olması ve çözünürlük kısmında da 4K değeriyle öne çıkması beklentisi var.

Bu değerlerin dışında Sony Xperia 2 akıllı telefonlarının teknik kısımda da amiral gemisi modeller olması ve amiral gemisi modellerinde yer alan yeni seri işlemcilere yer vermesi söz konusu olacak.

Tüm bu detayların ne zaman netlik kazanacağını bilmek zor. Öyle ki Sony akıllı telefon alanında eskisi kadar hızlı yol almıyor. Bu kısımda biraz daha temkinli bir ilerleme söz konusu.

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