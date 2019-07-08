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Sony Xperia 20 Özellikleri Sızdırıldı!

Sony, orta sınıf telefon dünyasındaki en büyük ekran donanıma sahip şirket. Anlaşılan 21:9'luk ekran donanımına sahip Xperia 20 cihazı üzerinde çalışıyor...

By Muhammed Arslan

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Sony Xperia 10 ve 10 Plus Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Sony, bu yıl şubat ayında en yeni orta sınıf serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Şirket, Xperia 10 serisini de MWC 2019’da tanıttı. Serideki Xperia 10 ve Xperia 10 Plus, şirketin bu kategoride ilk olan 21:9 ekranını tanıttı. Görünüşe göre Sony, Xperia 10 cihazının yeni geliştirimiş sürümleri Xperia 20’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi.

Mayıs ayının başında muhtemelen Xperia 20 olduğu düşünülen bir telefonun teknik çizimleri yayınlanmıştı. Bugün ise yeni bir rapor, yaklaşan orta sınıf Xperia 20 akıllı telefonunun bazı özelliklerini gün yüzüne çıkarıyor.

Rapora göre, Xperia 20’nin Sony’nin geliştirdiği 21:9 ekran donanımını kullanacak. Önce modele biraz benzeyen 6,0 inç LCD ekrana sahip olduğu söyleniyor. Donanım olarak,  Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ile desteklenecek. Bellek seçenekleri arasında 4 / 6GB RAM ve 64 / 128GB dahili depolama mevcut.

Sony Xperia 20 Özellikleri Sızdırıldı!

Kamera bölümünde, Xperia 20’nin 12MP kamera sensörü içeren çift arka kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniyor. Ancak raporda ön kamera sensörü hakkında bilgi yok. Önceki modellerde çift arka kamera kurulumu (13MP + 5MP), ön tarafında da 8MP selfie kamerası bulunuyordu.

Bu sızıntılardan başka, şirket tarafından yapılan henüz bir açıklama söz konusu değil. Ayrıca bu yeni 20 serisinde Plus modelinin olup olmaması konusu da henüz net değil. Yeni telefon muhtemelen yılın ikinci yarısında tanıtalacak. O zamana kadar yine sızıntı haberler gündeme gelecektir.

KaynakiTHome
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