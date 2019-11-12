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Sony Xperia 3 Tasarımı Ortaya Çıktı

Sony Xperia 3 görselleri ortaya çıktı. İddialı akıllı telefon modeli için ortaya çıkan görseller tasarım konusunda da belli bilgileri ortaya çıkarıyor.

İbrahim Kızılırmak

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Sony Xperia 3

Akıllı telefonlarında sıkıntılı günler yaşayan Sony, son birkaç akıllı telefon modelinin satışında istenen rakamları elde edemedi. Markanın sürekli olarak satış rakamlarının düşmeye başladığını görüyoruz. Ardı ardına belli başlı pazarlardan çekildiğini açıklayan firma, ülkemizden de çekildi ve satışların sınırlı tutulmasını sağladı. Tüm bunlara karşın akıllı telefon tanıtmaya devam eden markanın şimdi ise Sony Xperia 3 telefonuyla gündeme geldiğini görüyoruz.

Yeni amiral gemisi serisi akıllı telefon modellerinden biri olması beklenen Sony Xperia 3 akıllı telefonları için ilk görsellerde ortaya çıktı. Telefonların tasarımının nasıl olacağı konusunda önemli bilgiler veren yeni görsellere ve tasarım detaylarına yakından bakalım.

Sony Xperia 3 Tasarım Detayları

Yeni akıllı telefon modeli için paylaşılan görseller, çok ince çerçevelerin bulunduğu bir telefonun geleceğini gösteriyor. Hem alt kısımda hem de üst kısımda çerçeveleri oldukça ince bir telefon modeli sunulacak ancak tamamen çerçevesiz bir tasarımın sunulmadığını göreceğiz.

Herhangi bir çentik alanının da bulunmadığını göreceğimiz akıllı telefonun, yine çerçevelerden vazgeçmiyor oluşu satışları etkileyecek bir etmen olarak gösterilebilir. Telefonların arka kısmında nasıl bir tasarım sunulacağı konusunda ise yine bir bilgi paylaşımı yapılmış değil.

Sony Xperia 3

Dikdörtgen bir tasarımla beraber gelecek olan serinin parmak izi sensörlerinin yan kısma taşındığını da eklemek gerekiyor. Yan kısımda parmak izi sensörlerinin bulunması da önemli bir artı olarak gösterilebilir.

Tasarım dışında yeni modelin Snapdragon 865 işlemcilerine sahip olması bekleniyor. Yeni amiral gemisi işlemci modellerine sahip olacak olan Sony Xperia 3 akıllı telefonlarının fiyatı konusunda ise herhangi bir detayın belli olmadığını ekleyelim.

Yeni serinin tüm detaylarını ortaya koyacak olan tanıtımın da Şubat ayında yapılacağını ekleyelim. MWC 2020 kapsamında tanıtılacak modellerden biri olacak ve bu modelde sınırlı bölgede satışa çıkarılacak. Ülkemizde de satışların yapılması beklenmiyor.

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