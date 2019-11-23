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Sony Xperia 5 DxOMark Sonuçları Hüsran!

Sony'nin 2019 yılı amiral gemisi telefonlarından olan Sony Xperia 5'in selfie kamerası, testlerin oldukça altında kalıyor...

Muhammed Arslan

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Sony Xperia 5 DxOMark Sonuçları Hüsran!

Modern akıllı telefonların kamera testlerinde uzmanlaşmış DxOMark testleri, Sony Xperia 5 telefonun selfie kamerası ile ilgili değerlendirmelerini yaptı. Sonuç ise geçen yıl piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy S9 Plusdan iki puan daha düşük alarak 79 puan elde etti.

Fakat önceki model Xperia 1 telefonundan bir puan daha yüksek. DxOMark, hem iç hem de dış mekanlarda beyaz dengesi ile ilgili sorunlara dikkat çekti. Sınırlı bir dinamik aralık ile birlikte sonuçlar oldukça düşük diyebiliriz. Portre modunda çekim yaparken alan derinliğini seçerken yüksek miktarda gürültü ve hatalar mevcut.

Aynı zamanda, dış mekanda çekim yaparken, dinamik pozlama flaşla çekim de dahil olmak üzere, iyi netleme, iyi ayrıntı ve video çekerken güvenilir stabilizasyon arasında geniş bir dinamik aralığı ayırt ediyor.

Sony Xperia 5 DxOMark Sonuçları Hüsran!

Sonuç olarak Xperia 5 ve Xperia 1 bu yıl ki derecelendirmenin altında yer alıyor. Fotoğraf için 81 puan, video için 76 puan elde etti. DxOMark’a göre selfie kameranın kralı, toplam 99 puan ile Galaxy Note 10 Plus.

Tabi ki artılarına hemen göz gezdirelim. Geniş alan derinliği odağı oldukça iyi. Bokeh çekimleri dahil olmak üzere açık havada geniş dinamik aralık sunduğu için görüntüler daha çok detay içeriyor. Flaş kullanarak doğru pozlamalar elde etmek mümkün.

KaynakDxOMark
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