Sony Xperia 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony Xperia 1 modelinin geliştirilmiş bir sürümü olarak, aynı uzunluğa ve tasarıma sahip olan Sony Xperia 5 tanıtıldı...

Sony’nin kısa bir süre önce tanıttığı Xperia 1 modelinin gelişmiş sürümü olan Xperia 2 akıllı telefonunu duyurması bekleniyordu. Ancak Japon teknoloji devi Sony, yeni akıllı telefonunu Sony Xperia 5 isminde IFA 2019’da sundu.

Sony Xperia 5 amiral gemisi akıllı telefon, önceki modelin 21:9 ile aynı en/boy oranını kullanıyor. Telefon, FullHD+ çözünürlüğü 2520×1080 piksel olan 6.1 inç HDR uyumlu bir OLED ekrana sahip. Telefon ayrıca Dolby Atmos ses sistemi ile geliyor.

Cihaz oldukça uzun bir çerçeveye sahip olsa da, ele tam oturacak şekilde ince bir tasarıma sahip. Sony, Xperia 1’den 14g daha hafif olması, kullanımı kolay hale getiriyor. Xperia 5, normal X24 LTE modem ile Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Fotoğraf çekimi için Xperia 5, dahili AF özelliği bulunan üçlü kamera kurulumu ile geliyor. 12MP sensörlerden oluşan bu kurulumda Eye AF özelliği var. Odak noktasını insan gözüne tutmak için Sony’nin değiştirilebilir lens kamera serisi olan Alpha algoritmaları kullanıyor.

Amiral gemisi cihaz aynı zamanda Sony’nin WiFi sinyallerini analiz etmek ve düşük bağlantı ihtimalini tahmin etmek için derin bir öğrenme motoru dağıtan “Smart Connection” yazılımıyla birlikte geliyor. Zayıf bir bağlantı tespit edildiğinde, her zaman optimum bağlantıya sahip olmanızı sağlamak için WiFi bağlantısından otomatik olarak LTE’ye geçer.

Xperia 5, oyun için DualShock desteğiyle geliyor. Fiyatlandırma ve bulunabilirlik ile ilgili olarak, Sony henüz ayrıntıları açıklamadı. Ancak telefon önümüzdeki hafta ön siparişler başlayacak.