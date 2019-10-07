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Sony Xperia 8 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony'nin en sonki orta sınıf akıllı telefonu Sony Xperia 8 tanıtıldı. Orta sınıf olmasına rağmen, oldukça yüksek en boy oranına ev sahipliği yapıyor...

By Muhammed Arslan

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Sony Xperia 8 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Sony, Japonya’da Sony Xperia 8 adlı yeni bir akıllı telefonunu tanıttı. Görünüş açısından telefon, Şubat ayında MWC 2019 teknoloji fuarında tanıtılan Sony Xperia 10 orta sınıf akıllı telefonuna benziyor. Teknik özelliklere bakımından ise akıllı telefon Xperia 10’dan biraz düşük özelliklerde.

IPX5/X8 su ve IPX6 toz geçirmez gövde ile birlikte geliyor. Xperia 8’in ön ve arka tarafları Gorilla Glass 6 panelleri ile korunmaktadır. Cihazda FullHD+ destekli 1080×2520 piksel çözünürlük ve 21:9 yüksek boy oranı sunan 6.0 inç IPS LCD Triluminous ekran mevcut. Xperia UI ile özelleştirilmiş Android 9 Pie cihazda çalışıyor.

Sony, telefonun ele oldukça iyi oturduğunı iddia ediyor. Üstelik yüksek ekranı, kullanıcıların iki ekranı, bölünmüş ekran modu ile sorunsuz bir şekilde görüntülemelerini sağlıyor. Side Sense çubuğuna, sık kullanılan uygulamalara ve ayarlara erişmek için ekranın kenarına iki kez dokunarak erişilebilir.

Sony Xperia 8 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Sony Xperia 8 Kamera ve Donanım Özellikleri

Telefonun arka panelinde, f/1.8 diyafram açıklığı 12 megapiksel ana lens ve f/2,4 diyafram açıklığı 8 megapiksel derinlik sensörüne sahip yatay bir çift kamera kurulumu bulunur.

İkili kamera 2x optik zoom, 13 tür sahne tanıma, EIS ile 4K video kaydı ve 120 fps ağır çekim video çekimi gibi özellikler sunuyor. Öne bakan f/2.0 diyafram açıklığı 8 megapiksel kamera, portre selfie özelliği sayesinde güzelleştirilmiş çekimler yapabilir.

4GB RAM ile birlikte Snapdragon 630 yonga seti, Sony Xperia 8 akıllı telefona güç veriyor. 64 GB dahili depolama sunar. Şirket, Xperia 8’in 2.760mAh bataryasının 2 yıl kullanıldıktan sonra bile bozulmayacağını iddia ediyor.

Sony Xperia 8

Sony Xperia 8’in diğer özellikleri arasında Google Asistan desteği, yana monte edilmiş parmak izi okuyucusu, microSD kart yuvası, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, 3.5mm ses girişi, LDAC, Hi- Res ses ve DSEE HX Dijital Ses Geliştirme Motoru yer alıyor.

Xperia 8’in fiyatı 505 dolar.  Siyah, Beyaz, Turuncu ve Mavi gibi renklerde satın alınabilecek. Akıllı telefonun Japonya dışındaki mevcudiyeti hakkında bir açıklama henüz yapılmadı.

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