Sony Xperia Ace Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony bugün gizli bir şekilde Sony Xperia Ace akıllı telefonunu tanıttı. Öne çıkan özellikleri arasında, canlı renkler verdiği söylenen 5 inçlik Triluminous ekran da var. Ekran, FullHD+ (1.080 x 2.160 piksel) çözünürlüğe sahip ve her tarafında geniş çerçeve bulunuyor.

18:9 en boy oranına ev sahipliği yapan telefonun üst çene de selfie kamerası, kulaklık ve yakınlık sensörüne yer alırken, alt kısımda “Sony” logosundan başka birşey yok. Telefon, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama birimiyle eşleştirilmiş, bilinmeyen sekiz çekirdekli yonga seti (4 x 2.2GHz + 4x 1.8GHz) ile çalışıyor. Ayrıca 512 GB’a kadar microSD kart desteği var.

Kamera bölümünde Sony Xperia Ace, optik ve elektronik hibrid görüntü sabitleme özelliği bulunan arkasında 12MP bir mercek sunuyor. Objektifin düşük ışıklı ortamlarda bile iyi kalitede videolar çekebilecek kapasitede olduğu söyleniyor.

Telefonun ön kamerası, görüş alanı 120 dereceye kadar olan 8MP geniş açılı bir objektife sahip. Selfie kamera aynı zamanda alan derinliği olan görüntüler çekmek için portre moduyla da donatılmıştır.

Xperia Ace, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına da sahiptir. Üst kenarında 3.5mm kulaklık girişi var. Android 9 Pie tabanlı yazılıma sahip ve 2.700mAh batarya ile çalışıyor. Telefonun bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth 5.0, 3.5mm ses girişi ve yan tarafa entegre parmak izi sensörü bulunur.

Telefonun başlangıç fiyatı, 444 dolar civarında. 1 Haziran’dan itibaren Japonya’da piyasaya sürülecek. İlerleyen zamanlarda Türkiye’ye gelme ihtimali de var.