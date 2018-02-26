MWC 2018 sürüyor ve Japon üretici Sony de fuarda tanıtımlarını yapmaya devam ediyor. Sony bugün yeni kablosuz “dual-listening” (çift dinleme) kulaklıkları olan Xperia Ear Duo‘yu duyurdu.

Sony, Xperia XZ2 ve XZ2 Compact adlı yeni amiral gemilerinin duyurusunun yanı sıra yeni cihazlarıyla da herkesi heyecanlandırıyor.

Aslında Sony geçmişte bu kulaklıkları birkaç kez satışa çıkarmış ancak kötü sonuçlar almıştı. Ticari bir başarısızlık geçmişi bulunan kulaklığın yeni versiyonu hakkında biraz konuşalım.

Xperia Ear Duo Tasarım ve Yapısı

Xperia Ear Duo dış kısmı kulaklarınıza takılan bir kulak içi parçadan ve büyük bir parçadan Spatial Acoustic Conductor (Mekansal Akustik İletken) oluştuğu için bize eller serbest hoparlörünü hatırlatıyor. Tuhaf olan ise hantal kısmın kulağın altında bırakılmış olması.

Akıllıca bir şekilde, Xperia Ear Duo kullanıcının “müzik ve arka plan seslerini aynı anda dinleme imkanı veren “çift dinleme” teknolojisini getiriyor. Tüm bunlar Mekansal Akustik İletken kullanılarak yapılıyor. Arka plan sesi geçirmek için ortada bir delik bulunan içi boş kulaklık parçası bulunuyor. Böyle bir tasarımla bazı kullanıcıları yok sayacak seviyede gürültü önlemesi beklememeliyiz.

Başını Hareket Ettirerek Kulaklığı Kontrol Et!

Xperia Ear Duo, etkinlikleri tanımak ve çevrenizdekilere aktif olarak uyum sağlamak için bir Spritzer yongasına ve çok sensörlü bir platforma sahiptir. Örneğin; kulaklıklar arka plan gürültü seviyelerine ve bulunduğunuz yere göre ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilecektir. Ayrıca başınızı hareket ettirerek kulaklıkları kontrol etme seçeneğiniz de olacaktır! Örneğin; bir baş sallaması ile aramaları kabul veya reddedecek ve kafanızı sola veya sağa sallayarak şarkıyı atlayabileceksiniz. Bunu istemiyorsanız kulak arkası bölümünde bulunan dokunmatik kontrolleri kullanarak da şarkılarınızı kontrol edebilirsiniz. Hem dahili Siri hem de Google Asistan entegrasyonu ile hem iOS hem de Android kullanıcılarını memnun ediyor. Kablosuz olmasından dolayı Xperia Ear Duo‘daki pil ömrü oldukça önemli bir faktördür. Xperia Ear Duo tek bir şarj ile dört saate kadar müzik çalabilecek ve onunla birlikte gelen şarj kutusu ek olarak üç pil şarjı tutacak. Ayrıca kulaklıklar 12 dakikalık şarj ile iki saat müzik dinleme imkanı sunan hızlı şarj seçeneğine sahip.

Xperia Ear Duo Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Xperia Ear Duo yetkililerin açıklamalarına göre Siyah ve Altın renk seçenekleri ile 2018 Mayıs ayında satışa çıkacak. Satış fiyatı olarak ise 279.99$ etiket taşıması bekleniyor.