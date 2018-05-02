Sony Xperia Ear Duo, şimdi ABD’de ön sipariş için kullanılabilir. Japon şirketinin resmi ABD web sitesindeki ön sipariş bağlantısı sizi ürünün Amazon listesine götürür ve bu da 279,99 ABD doları tutarında bir fiyat etiketi gösteriyor.

Mevcut renk seçenekleri altın ve siyah olarak belirlenmiş. Liste, ön siparişten aldığınız ürünleri 31 Mayıs’ta gönderileceğini söylüyor.

Xperia Ear Duo, 2016 yılında piyasaya sürülen Xperia Ear’ın yeni modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Temel özelliklerini ve rakipleri arasındaki farkları ayırt etmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: