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Sony Xperia Küçük Ekranlı Telefonlara Geri Dönüş mü Yapıyor?

Zeynep Gökçen

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Sony Xperia 5 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Sony küçük ekranlı akıllı telefonlar arasında en iyiler arasında değildi. Bu konuda çok daha küçük bir gövdede, benzer üst düzey özellikleri taşıyan en güncel amiral gemisininin yanında çalıştılar Çoğu kullanıcı bugünlerde küçük bir akıllı telefonla gerçekten ilgilenmiyor. Böylece, Sony’ nin bu serisi bir süre sessiz kalmak zorunda kaldı.

En sonki küçük ekranlı akıllı telefon, Sony Xperia 5‘tir. Aynı etkileyici kamera kurulumuna sahip Xperia 1 ile aynı güç santrali çok daha küçük bir gövdede bulunmaktadır. Bir sonraki Sony amiral gemisi ile aynı güçlü dahili cihazlara sahip olmak yerine, yaklaşmakta olan “Kompakt” bir telefonun Qualcomm Snapdragon 665 ile yoluna devam edeceği söylentiler arasında.Aynı ekstra yüksek 21: 9 en boy oranına sahip olacakmış gibi gözüküyor.

Ekran boyutu hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz, ancak sızıntı telefonun gövdesinin 2,4 inç x 5,4 inç (60 mm x 138 mm) olacağını söylüyor. Bu, Xperia 5’ten biraz daha dar ve çok daha kısadır. Öyleyse, belki bir sonraki Xperia amiral gemisi, büyük bir ekrana sahip olmayabilir. Beklemek ve söylentinin doğruluk payını görmek zorundayız.

Küçük telefonların hayranı mısınız? 2020 Sony Xperia Kompakt’a sahip olmayı ister miydiniz ?

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