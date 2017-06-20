Sony Xperia L1 ön inceleme

Uygun fiyatlı Sony Xperia L1, daha çıkmadı ve ön incelemesi ile karşınızdayız. Kesinlikle Xperia XZ Premium‘un alçak gönüllü çekiciliğinden yoksun ancak giriş seviyesindeki rakiplerine göre bi avantajı var. Şık tasarımı!

Xperia L1, özellikleri anlaşılır derecede mütevazi olsa da, Sony ailesinin bir üyesidir. Ayrıca, ışığa bağlı olarak inciden beyaza değişen pembe bir arka panel ile birlikte geliyor ve fiyat aralığında normdan daha fazla prim malzemesi olduğunu düşündürüyor.

Sony, kullandığı polikarbonun geleneksel plastik polimerlere kıyasla daha dayanıklı bir malzemesi olduğunu söylüyor.

Ne yazık ki, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 5.5″ ekranı, görüntü kalitesinin eksikliği nedeniyle ön panelin görünümünü biraz bozuyor. İyi haberse, çizilmeye karşı dayanıklı bir camla geliyor. 200 € ‘luk kategoride yaygın olmayan bir başka özellik.

Yonga seti MediaTek‘in MT6737T modeli ve yeteri kadar güçlü değil. Kamerası da önceden yüklü uygulamaları içeriyor. Ayrıca çekim süresi oldukça yavaş hissettiriyor.

Ve fotoğraf çekiminden bahsettikten sonra, 13 MP F/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera ile birkaç çekim yapıldı. Kalite, fiyat aralığı için oldukça iyi, ancak bir panorama modu gibi bazı basit işlevsellikten yoksun. Bu da orta segment bir telefon olsa dahi beklenilen bir özellik olduğu için üzücü.

Ön kamerada 5 MP çözünürlüğünde ve aynı diyafram açıklığı var.

Sony Xperia L1‘de bulunan en büyük diyebileceğimiz bir özellik Android Nougat kurulu olarak gelmesi.

Bu bir ön inceleme ve önümüzdeki günlerde detaylı incelememizi hazırlayacağız. Bunun için bizler de heyecanlıyız.