Sony Xperia L1 yeni güvenlik güncellemesi aldı

Sony, Xperia L1 akıllı telefonuna yeni bir güncelleme getirmeye başladı. 85MB civarında büyüklüğü olan ve 43.0.A.4.46 sürümü ile gelen bu, mayıs düzeltmelerini getiren bir güvenlik güncellemesi.

Güncellemenin içeriği ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmasa da güncellemeyle yeni özellikler veya kullanıcı ARABIRIM değişiklikleri eklenmemiş gibi görünüyor. Şu anda, Avrupa birimleri güncellemeyi alıyor, ancak diğer bölgeler yakında takip edilmelidir.

Eğer telefonunuza güncelleme otomatik olarak gelmemişse, sizler telefonunuzun ayarlarından manuel olarak bu güncellemeyi denetleyebilirsiniz. Akıllı telefonunuzun ayarlar/güncelleme menülerinden güvenlik güncellemesinin gelip gelmediğini görebilirsiniz.