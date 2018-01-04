Sony’nin akıllı telefon modellerinde önemli değişikliklere hazırlanıyor. Markanın ilk olarak tasarım kısmında yapacağı yenilikler gündeme gelecek olsa da sistemsel olarak da çok daha iyi akıllı telefonlar görmek mümkün olacak. Bu noktada yeni modellerin özellikle çeşitlilik gibi bir konu ile öne çıkacağını göreceğiz. Yani bir yandan amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle karşı karşıya kalacağı bir diğer yandan ise orta segment ideal fiyatlı modellerle karşı karşıya kalacağız. Sony her sınıf için bir üretim yapma çabası içerisinde olacak gibi. Bu modellerden birisi de Sony Xperia L2 akıllı telefonları olacak.

Sony Xperia L2 Tasarımı Nasıl Olacak?

2018 yılında gelecek Sony modelleri içerisinde yer alan ana serilerden biri olacak olan Sony Xperia L2 akıllı telefonları, ilk olarak tasarımlarıyla dikkat çekecek. Öyle ki yeni akıllı telefonların Xperia için beklenen tasarım değişikliğine dahil olduğu görülecek. Tasarım konusunda çok başarılı bir akıllı telefon olmasa bile önemli bir değişim göreceğiz.

Sony Xperia L2 serisine ait olduğu belirtilen çizimlere baktığımız zaman ise beklenen tasarım ile ilgili daha fazla fikir sahibi oluyoruz. Üst bölümünde, hatırı sayılır bir çerçeve kullanımı yapması beklenen model, alt kısımda ise daha geniş bir çerçeve mesafesine yer verecek. Hem alt kısımda hem de üst kısımda çerçevelerin net bir seçileceğini göreceğiz. Yan kısımlarda ise daha ince çerçeve bölümü yer alacak. Ayrıca dışa doğru biraz daha bombeli bir telefon göreceğiz.

Sony Xperia L2 tasarımından uzun uzadıya söz ediyoruz ancak bunun nedeni dediğimiz gibi yeni tasarıma geçilecek olması. Arka kısma geçtiğimiz zaman telefonların ortalanmış tek arka kamerası ve parmak izlerini görmek mümkün olacak. Ana hatları ile tasarım düzeni bu şekilde sağlanmış olacak. Tabii ki Sony Xperia L2 akıllı telefonları için elde edilen bilgiler kesin bilgiler değil. Sony bu modeli de 2018 yılı içerisinde tanıtacak.

Sony Xperia L2 Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Sony Xperia L2 uygun fiyatlı, yeni tasarımlı akıllı telefonlardan bir tanesi olacak. Bu nedenle teknik özellikler kısmında amiral gemileriyle yarışacak bir telefon beklemek yanlış olacaktır. Özellikle ekranların Sony standartlarının altında olması olası. İddialara göre ekran kısmında 5.5 inç büyüklüğünde ve HD çözünürlük değerinde bir panel göreceğiz. Muhtemelen ekranlar LCD panel teknolojisinde olacağı için standart bir görüntü kalitesi elde edilecek.

Diğer sistem özellikleri kısmında ise orta segment işaretlerini görüyoruz. 2017 yılının sevilen işlemci modellerini kullanmaya devam edecek olan Sony Xperia L2, Snapdragon 630 işlemcilerini kullanacak. Snapdragon 660 modelinde olduğu kadar üst düzey bir işlemci olmasa bile başarılı görülen işlemcilere eşlik edecek olan RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak açıklandı.

Aslında 2017 modelleri değerlendirildiği zaman 4 GB RAM bellek miktarının da oldukça başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. En azından yeni modellerin sistem özelliklerinde yaşanacak bir dar boğazın önüne geçileceği kesin.

Teknik özellikler kısmında son detayımızdan da söz edelim. Sony’nin Android güncellemelerinde ne kadar başarılı olduğunu düşünsek bile bu model Android Oreo güncellemesi almayacak. Muhtemelen Android Oreo güncellemesini sonraki dönemler içinde almayacak olan telefonun Android Nougat ile çıkması bekleniyor.

Sony Xperia L2 Ne Zaman Çıkacak?

Telefonların tanıtımı içinse MWC 2018 etkinliğini beklemek gerekecek. MWC 2018 etkinliğinde yapılan tanıtımdan 2 hafta kadar sonra satışların başlamasının olası olması bekleniyor.