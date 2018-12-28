Ortaya çıkan raporlara göre son zamanlarda, FCC’de çok sayıda Sony Xperia akıllı telefonu onaylandı. Kısa zaman içerisinde de Sony Xperia XA3, XA3 Ultra ve Xperia L3 olarak tanıtılması bekleniyor. Bugün yeni haberler telefonlardan birinin daha sertifika aldığını doğruladı. Sonuç ise Xperia L3 modelinin ABD’de FCC tarafından onaylandığını ve yakında piyasaya sürülmesinin beklendiğini gösteriyor.

Bu gün sızdırılan FCC sertifikasyon belgesine göre, telefonun uzunluğunun 165.6 mm’dir. Bu boyut ise daha öncesinde OnLeaks tarafından sızdırılan 5.7 inçlik ekran boyutuna oldukça yakındır. Yani 5.73 inçlik bir uzunluğunun olduğu varsayılmaktadır. Sertifika belgesindeki şematik diyagram telefonun ana hatlarını göstermektedir.

Bu telefonun standart Sony tasarımına benzer olduğu düşünülebilir. Çünkü çentik yok, tam ekran yok, ince bir kenar çerçevesi olmadığı gibi üst çerçevenin “kalınlığı” oldukça büyük. Ayrıca, telefonun sağ tarafında tüm fiziksel düğmeler yer alıyor. Aralarında güç düğmesi, parmak izi tarayıcısı ve ses kontrol tuşlarının tümü yer alır. Sol tarafında ise SIM kart yuvası bulunuyor.

Bu yılın ekim ayında, ilk defa OnLeaks’in Twitter hesabı üzerinde görüntülenmişti. Ordaki teknik çizimlere göre de telefonun arkasında çift kamera kurulumunun yer alacağı ifade edilmişti. Ancak, şu anda ortaya çıkan tüm telefonlar devasa tam ekranlara sahipken Xperia L3 modelinin bu şekilde kalın çerçeveler ile gelmesi biraz can sıkıcı olabilir.