Akıllı telefon pazarında daha üst sıralarda yer etmeye çalışan Japonya merkezli şirket Sony, yakında yeni bir akıllı telefon başlatmak için çalışıyor gibi görünüyor. Yaklaşan bir akıllı telefon olan Sony Xperia L3, geçtiğimiz günlerde FCC sertifikasyon sürecinden geçti.

Orta seviye özelliklere sahip Xpreia L3, geçen ay piyasaya sürülen Xperia L2 modelinin devamı niteliğindedir. Telefonun zaten sertifikasyon işlemcisinden geçtiği göz önüne alındığında, şirketin bu cihazı Las Vegas’taki bir sonraki Tüketici Elektroniği Fuarın CES) 2019’da tanıtma ihtimalinin yüksek olduğunun göstergesidir.

Akıllı telefonun FCC listesinde yayınlanan özelliklerine göre 18:9 en boy oranına sahip 5.7 inç ekrana ev sahipliği yapacak. Donanımsal açıdan ise 3GB RAM ile birlikte Qualcomm Snapdragon 660 sekiz çekirdekli yonga seti tarafından desteklenecek.

Xperia L3 modelinin arkasında 13 megapiksel birincil sensör ve 5 megapiksel ikincil sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunacak. Cihaz ayrıca daha fazla güvenlik için yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörüyle birlikte gelecektir. Ön tarafında ise selfie çekmek ve video görüşmesi yapmak için 8 megapiksellik bir kamera yer alacak.

Sony, microUSB bağlantı noktasını kaldırarak yerine USB Type-C bağlantı noktasını sunacak. Bataryaya gelince, cihaz bütün gün boyunca tek bir şarjla dayanabilecek gücü veren 3.400mAh batarya ile çalıştırılacak.