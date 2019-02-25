Sony, yeni akıllı telefon modellerini sonunda tanıttı. Markanın yeni akıllı telefon modelleri içerisinde hem üst segment seriler hem de orta segment serilere yer verildi. Sadece bu iki sınıf değil bunun yanında bir de giriş seviyesi akıllı telefonlar tanıtıldı. Markanın amiral gemisi modeline alternatif olarak tanıtılan yeni seri akıllı telefonların özelliklerinden çok fiyatı öne çıkacak gibi gözüküyor. Hem fiyat konusunda hem de tasarım konusunda dikkat çeken yeni seri Sony Xperia L3 akıllı telefonlarının özelliklerinden ve fiyatından söz edelim.

Sony Xperia L3 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında da yenilendiğini görmek mümkün oldu. Tıpkı amiral gemisi kıllı telefon modellerinden olduğu gibi giriş seviyesi akıllı telefonlarda da yenilenmiş bir tasarım çizgisi sunuluyor. Çerçevesiz akıllı telefonlar ve çentikli ekran kullanan akıllı telefonlardan farklı olarak bu modelde çerçeve bölümleri öne çıkıyor.

Hem üst kısımda hem de alt kısımda yer alan çerçeve alanı dikkat çekici derecede ekranı kesiyor. Üst ve alt kısımdan çerçeveli olan akıllı telefonların, yan kısımlarda ise ince bir çerçeve çizgisi var. Bunun dışında arka kapak tasarıma geçiş yaptığımız zaman ise çift arka kamera diziliminin sunulduğu görülüyor. Üst üste sıralı olan çift arka kamera kullanan akıllı telefonların, kameraların hemen altında bir de flaş ışığı yer alıyor.

Boyutlar: 154 mm X 72 mm X 8.9 mm

Ağırlık: 156 gram değerinde

Renkler: Gümüş, altın, siyah

Sony Xperia L3 Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefonların ekran özellikleri kısmında 5.7 inçlik bir panel karşımıza çıkıyor. 5.7 inçlik ekran paneliyle beraber sunulan çözünürlük değeri ise 720 X 1440 olarak açıklandı. 19.5:9 ekran oranı bulunan telefonların piksel yoğunluk değeri ise 303 PPi olarak açıklandı. Cam kısmında ise Gorilla Glass 5 camlarına yer veriliyor.

Sony Xperia L3 Teknik Özellikleri

Yeni nesil akıllı telefonların teknik özellikleri kısmında giriş seviyesi bir seri olduğu görülüyor. Yeni nesil akıllı telefonların teknik özellikleri kısmında giriş seviyesi akıllı telefonların işaret edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. MediaTek serisi işlemcilerin kullanıldığı akıllı telefonlarda MediaTek Helio P22 işlemcilerine yer verilmiş durumda.

Uygun fiyatlı işlemci serilerinden biri olan Helio P22 serisi işlemcilerin hız konusunda 2.0 GHz değeri karşımıza çıkıyor. 12 nm üretim sürecinin karşımıza çıktığı işlemcilerle beraber gelen RAM bellek kısmında ise 3 GB RAM bellek miktarı bulunuyor. 32 GB depolama alanı ve 3300 mAh değerinde bataryaları bulunan akıllı telefonların yan kısımda parmak izi sensörüne yer verdiğini de ekleyelim.

Kamera Özellikleri

Kamera konusunda da iddialı bir akıllı telefon söz konusu değil. 13 MP değerinde ana kamera kullanan akıllı telefonların 2 MP değerinde de derinlik kamerası bulunuyor. 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kameranın yanında ön kısımda ise 8 MP değerinde bir kamera söz konusu. Sony Xperia L3 akıllı telefonlarının teknik özellikleri bu şekilde. Henüz fiyat ve çıkış tarihi konusunda kesin bilgilerin bulunmadığını da belirtelim.