Sony Xperia L3 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Sony‘nin en yeni giriş seviyesi akıllı telefonlarından birisi olan Xperia L3 modeli muhtemelen, Xperia 10 ve Xperia 10 Plus ile birlikte 25 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak.

Akıllı telefon hakkında daha önce herhangi bir açıklama yaılmamıştı. Ancak bugün WinFuture, akıllı telefonun teknik çizimlerinin yanı sıra özelliklerini ve fiyatını da paylaştı.

L3 modelinin teknik çizimleri, yüksek en/boy oranlı bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Aynı zamanda kaynak, HD+ çözünürlüğü 720×1440 piksel üreten 5.7 inç LCD panel ile donatıldığını iddia ediyor. Şayet durum bu şekilde ise telefonun 18:9 en boy oranı olacaktır. Cihaz tanımlanamayan bir MediaTek yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Sony Xperia L3 Teknik Çizimleri 1 - 8

Yonga seti muhtemelen, 3GB RAM ile desteklenebilir. Telefonun plastik arka panelinde dikey çift kamera kurulumu bulunacak. Bunlar 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikincil sensördür. Aynı zamanda 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunabilir.

L3 modelinin 32GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor ve ayrıca bir microSD kart yuvasına sahip olacak. USB-C ile şarj edilebilen 3.300mAh bataryası bulunabilir. Önceden yüklenmiş olarak Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelecek.

Telefonun parmak izi tarayıcı, ses kontrol tuşları ve güç tuşu, sağ kenarına yerleştirilmiştir. Akıllı telefonun, gümüş, gri ve altın gibi renklerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Avrupa’da, yaklaşık 225 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.