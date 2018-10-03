Sony Xperia L3 Teknik Çizimleri İlk Kez Görüntülendi

Görünen o ki yaklaşan Sony akıllı telefonların sızan bilgileri durdurulamıyor. Dün Xperia XA3 hakkında ufak tefek bilgilere sahip olmuştuk. Şimdi de Xperia L3‘ün CAD tabanlı oluşturucularının yanı sıra teknik çizim videosu da karşımıza çıkıyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, bu ocak ayında çıkmış olan Xperia L2‘nin devamı niteliğinde olacak. Ancak çift arka kamera sistemi ve biraz daha büyük bir dokunmatik ekran ile tasarımı üzerinde daha iyisini yapabilmeyi planlıyorlar.

L3, büyük olasılıkla 720×1440 çözünürlük ve 18:9 en boy oranına sahip olan bir 5.7 panel ile karşımıza çıkacak. Telefonun boyutları 153.8×71.9×9 mm olacak. Teknik çizimlerinde başka hiçbir özellik belirtilmedi, ancak Xperia L3 ile ilgili bazı şeyler resimlerden açıkça belli oluyor.

Farklı Sony çerçeveleri (ve tabanda en altta bulunan Sony logosu) ve üst taraftaki 3,5 mm kulaklık jakı bulunuyor. Tasarımı estetik görünmemesini sağlarken arka tarafta parlak polikarbonat gibi görünen şeyler dikkat çekiyor. Kameranın sol üst tarafta konumlandırılması, arka tarafında yatay olarak merkezlenmiş tek bir lensi olan L2’den farklıdır.

Xperia L3 aynı zamanda önceki modelden daha az bloklu bir tasarıma sahiptir ve iyi ölçüler elde edebilmek için bazı eğimli kısımlar eklenmiştir. Hoparlör USB-C bağlantı noktasının hemen altındadır. Parmak izi sensörü sağ tarafta yer alıyor, bu sayede güç düğmesi ve ses tuşuna da sağ tarafta sahip olduğu için çok kalabalık bir görüntü oluşturuyor.