Sony Xperia Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony, Xperia Pro’yu ilk olarak geçen yıl Şubat ayında Xperia 1II ve Xperia 10II ile birlikte duyurdu ancak telefon satın alınamıyordu. Marka şu anda Xperia Pro’yu resmi olarak piyasaya sürdü. Telefon, Sony’nin ABD pazarındaki ilk 5G telefonu olarak geliyor. Amiral gemisi bir telefona göre, oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Telefonun fiyatı 2.500 dolar olarak belirtiliyor.

Pahalı fiyatı, telefonun herkes için olmadığı anlamına geliyor. Sony profesyonelleri hedefliyor; cihazı harici bir kamera monitörüne dönüştürmek için telefonun HDMI girişini kullanabilen yüksek kesimi baz alıyor. Ayrıca 5G bağlantısı, görüntüleri hızlı bir şekilde yüklemek veya canlı yayınlamak için kullanılabiliyor.

HDMI girişi ve US 5G desteği dışında Xperia Pro’nun donanımı Xperia 1 II’den farklı değil. Xperia 1II, ABD’de yalnızca 4G ile piyasaya sürülürken, Avrupa’da 5G desteği ile geldi. Sony’ye göre bu model daha sonra Avrupa’da tanıtılmayacak.

Xperia Pro, teknik açıdan bakıldığında 21: 9 en boy oranına ve 3840 x 1644 piksellik 4K altı çözünürlüğe sahip 6,5 inç OLED panel bulunduruyor. Cihaz, eski Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor ve iyi bir 4.000mAh batarya ile destekleniyor. Arka tarafta, telefon 12 megapiksel genişliğinde, telefoto ve ultra geniş kameralar sunuyor.

Sony, telefonyn 4K 60 fps HDR video akışını çekebildiğini ve size fotoğrafları daha net bir şekilde görebilmeniz için HDMI çıkışı olan tüm kameralarla çalışabildiğini de sözlerine ekliyor.

Ayrıca Xperia Pro, hem Sub-6GHz hem de mmWave 5G’yi destekliyor

Sony, fiyatı en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir dört yönlü mmWave anten dizisine sahip olduğunu iddia ediyor. Telefonda bir sinyal almak için ve en iyi konumu bulmanıza yardımcı olmak için kısayol tuşuna atanabilen yerleşik bir ağ görselleştirici uygulaması da bulunuyor.