Xperia serisinde yeni bir dönüşümün içerisine giren Sony, yeni akıllı telefon modellerinde tasarım değişiklikleriyle beraber başarı elde etmek istiyor. Markanın bu konuda önemli tasarım değişikliklerini göstereceği akıllı telefonunun ise Xperia Ultimate modeli olması bekleniyor. Yeni model için ortaya çıkan son detaylarda bu görüşü doğrular nitelikte. Peki, Xperia Ultimate nasıl bir telefon olacak? Özelliklerin ne kadarı ortaya çıktı?

Xperia Ultimate Beklenen Tasarım Değişikliği Sunacak

Yeni paylaşılan görsellere bakacak olursak, Xperia Ultimate akıllı telefonlarıyla beraber beklenen tasarım değişiklikleri de sunulmuş olacak. Markanın ilk olarak daha büyük bir ekran oranı kullanması bekleniyor. Ekran kısmında üst ve alt çerçevelerin yine yerini koruması bekleniyor. Sadece hem altta hem de üste biraz daha ince çerçeveler var. Fakat çerçevesiz akıllı telefon modelleriyle karşılaştırılamayacak kadar geniş alanların olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Buna karşın yayınlanan görseller gerçekse telefonların yan kısımlarında sıfır çerçeve sunulacak. Yani bu model yanlardan tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon modeli olacak. Yine de üst ve alt kısımda yer alan çerçevelerden dolayı, çerçevesiz bir model yorumunu yapmak doğru olmayacaktır. Telefonun arka kapak tasarımına geçtiğimiz zamansa yan yana sıralanmış olan arka kameraları görmekteyiz.

Kameraların hemen yanında ise flaş ışıkları bulunuyor. Kameraların yeri ise köşeye konumlandırılmış durumda. Tüm bu tasarım özelliklerinde değişmeyen kısım ise dikdörtgen yapı. Telefonların eski serilerde olduğu gibi dikdörtgen tasarımına yer verilmiş. Tabii ki yeni akıllı telefonların doğrulanmış tasarımlarının bunlar olmadığını belirtelim. Bu tasarım sadece sızıntılarla ortaya çıkan tasarım.

Xperia Ultimate Özellikleri Nasıl Olacak?

Bunlar bir yana yeni modelin teknik kısımda da amiral gemisi bir telefon olacağını görüyoruz. Paylaşılan özelliklere göre yeni modelin içerisinde Snapdragon 845 yeni işlemcileri yer alacak. İşlemci serisi yenilenecek olan akıllı telefonların, RAM bellek miktarı konusunda ise 6 GB seçimi yapılacağı belirtiliyor. Depolama alanı ise 128 GB olacak.

Ekran kısmına gelindiğinde 5.7 inç seçeneği öne çıkacak. %81-83 arasında bir ekran gövde oranına sahip olmasının dışında Xperia Ultimate ekranlarının en büyük artısının 4K desteği olması bekleniyor. Yeni modelin 4K HDR çözünürlük desteği sunacağı ve bu sayede en net görüntü veren akıllı telefonlardan biri olacağı belirtiliyor.

Ancak bu iddiaların doğrulanması gerekli. Son olarak modelin kamerası için beklentiler paylaşalım. Çift kamera kısmında 19 ve 12 MP değerinde iki arka kamera bulunacağı ve ön kısımda ise 12 MP değerinde tek arka kamera olacağı beklentisi var. Tüm bu özelliklerle beraber Sony serilerine can katacak olan modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda ise bilgiler sınırlı. Bunun için MWC 2018 iyi bir adres olacaktır.