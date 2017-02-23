Sony Xperia X (2017) Görseli Sızdı

Sony, Barcelona bilet rezervasyonu yaptı ve pazartesi günü MWC’de bazı yeni cihazlar sunacak. Bunlardan biri Xperia X‘in (2017) modeli. Bazı kaynaklar Xperia X2 olarak da adlandırdığı iddiası bulunuyor. Ve bugün, cihazın resmi bir basın görselini görüyoruz.

Paylaşılan sızıntı görselde herhangi bir teknik özellik görünmüyor, ancak imaj okunaklıysa, cihazla ilgili bazı ilginç detaylar ortaya çıkar. Sony, görünüşte 2017 modelinde ön çerçeve ekranlarına yer açmak için ön panelinden logosunu çıkartacak. Ekranın üst kısmında kavisli bir cam var ve güç düğmesinin hala sağ alt tarafta olduğunu görebiliyoruz.

Sony‘nin Barselona’da 4 yeni cihaz sunması bekleniyor. Yeni cihazlar için hazır olun – hafta sonu boyunca kongreden haberler yayınlayacağız.