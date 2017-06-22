Sony Xperia X ve X Compact Android 7.1.1 güncellemesini alıyor

Sony Xperia X ve X Compact akıllı telefonlara yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme, 34.3.A.0.194 adında bir yapı numarası taşıyor ve Android OS sürümünü 7.0’dan 7.1.1’e taşıyor.

Yeni işletim sistemi sürümünü getirmenin yanı sıra, güncelleme ayrıca haziran ayı için Android güvenlik düzeltmelerini de içeriyor. Ayrıntılı bir değişiklik günlüğü henüz mevcut değil, bu nedenle sürümde başka değişiklikler (varsa) neye ait olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Gün içerisinde takip edip detaylı bilgi aktarmaya çalışacağız.

Ayrıca güncellemeler telefonunuza henüz düşmemiş ise, manuel olarak telefonunuzun ayarlar / güncelleme menülerine giderek güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.