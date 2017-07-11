Sony Xperia X yeni güncelleme alıyor

Sony, Xperia X akıllı telefonuna yeni bir güncelleme getirmeye başladı. Sürüm 34.3.A.0.206 olarak gelen güncelleme, çift SIM modellerinin de yakında alması gerekirken güncelleme. Bu güncelleme şu an için akıllı telefonun tek SIM modellerine geliyor.

Görülebilen tek değişiklik, temmuz. ayı güvenlik güncellemesi olduğunu söylüyor. Ayrıntılı bir değişiklik günlüğü olarak diğer değişikliklerin (varsa) neye ait olduğuna dair hiçbir bilgi henüz mevcut değildir. Şimdilik güvenlikten ibaret olduğunu biliyoruz.