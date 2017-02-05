Sony Xperia X Yeni Güncelleme Sonrası Gelen Özellikler

Akıllı telefon alanında yaptığı atılımlarla beraber sonunda kar etmeyiş başaran Sony, yavaş yavaş tercih edilen akıllı telefon serilerinden de biri haline gelmeye başladı. Çok kısa bir süre içerisi de ardı ardına yeni model telefonlarını piyasaya süren marka artık akıllı telefonlar içerisinde de ön plana çıkmaya başladı. Satış oranlarını da yavaş yavaş arttıran Sony’nin donanım konusunda en çok 4K çözünürlüklü telefonları tanıtacağı bile belirtilmişti. Tüm bu açıklamalardan sonra bir yandan da markanın yazılım alanında sıkı bir çalışma içerisine girdiği de öğrenildi. Bu noktada Sony Xperia X için yeni güncellemelerde geldi.

Sony Xperia X Yeni Güncelleme

Sony Xperia X serisi için yayınlanan yeni güncelleme aslında bir Android güncellemesi değil. Her ne kadar marka artık Android konsept güncellemeler sistemine dahil olsa da bu güncelleme doğrudan Sony tarafından verilmiş olan bir seri güncellemesi. Söz konusu güncelleme ile beraber ise birçok yenilik geliyor. Peki bakalım ne gibi yenilikler gündemde.

Bildirimle Uyanma Özelliği

Söz konusu güncelleme ile beraber gelen ilk özellik bildirim uyandırma özelliği. Birçok akıllı telefon modelinde gördüğümüz özellik sayesinde artık telefona herhangi bir bildirim geldiğinde telefon kilit ekranında olsa bile kullanıcılar doğrudan bildirimleri ana ekran üzerinde görebilecek. Sadece ana ekran üzerinde bildirim görüntülenmesi ile kalmayacak bu durum.

Her bildirim geldiğinde otomatik olarak telefon kilit ekranında bildirim size gösterilirken yani telefon uyanırken bunun yanında kullanıcıların söz konusu bildirime anında cevap vermesi de sağlanmış olacak. Sony bunun için de yeni bir sistem kullanacak. Android sürümden bağımsız olarak sistem güncellemesi şeklinde gelen güncellemenin bildirim özelliğini bu şekilde çeşitlendirmesi dışında da sunduğu özellikler yok değil.

Özellikle yeni bildirim özelliğinin kullanımının tamamen kullanıcıya bırakılacak olması büyük bir ayrıcalık olarak gösterilmekte. Yani bu özellik aslında tahmin edildiği gibi her bildirimde ekranı açtığı için şarj tüketimini %5-10 arasında arttırmakta. Eğer kullanıcılar bildirim özelliğini kullanmak istemez ve şarj tasarrufu sağlamak isterse de bu noktada Sony Xperia X serisine yeni gelen güncelleme ile beraber özelliği kapatabiliyorsunuz. Tekrar eski sisteme dönerek pil tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bluetooth Sorunları Gideriliyor

Büyük bir sistem güncellemesi olarak karşımıza çıkan yeni Sony Xperia X güncellemesi sadece bildirim özelliğini de devreye sokmuyor. Bunun dışında yeni özellikle beraber bilinen büyük hatalar için de yeni çözüm yollarını sunulmakta. Özellikle son dönemde Sony Xperia X serisinde kullanıcıların şikayet ettiği noktalardan birisi telefonların Bluetooth bağlantısı olmuştu.

Bağlantı yapıldığında kulaklık ve benzeri ses araçlarında ses gitmeme sorunu karşılaşıldığı yönünde birçok mesaj gönderimi yapılmıştı. Sony işte yaşanan bu sorunun tamamen önüne geçmiş gözüküyor. Zira yayınlanan son güncelleme ile beraber yaşanan sorunun ortadan kalktığı ve ses kalitesinde de kablosuz bağlantı noktasında beklenenin üstünde bir performans değeri elde edildiği de belirtiliyor.

Cevapsız Çağrı LED Bildirim Sorunu

Sony Xperia X güncellemesi ile beraber ortadan kalkan bir diğer sorun ise LED bildirim sorunu. Gelen çağrıların cevapsız kalması durumunda kullanıcılara çağrı geldiğini belirtmek için kullanılan LED bildirim ışığı son Android güncellemesinden sonra kararsız bir şekilde çalışmaya başlamıştı.

Yani kullanıcılardan gelen mesajlara göre bazen cevapsız çağrı olsa dahi yanmayan uyarı ışığının bazen de cevap çağrı olmamasına rağmen yanık bir şekilde kaldığı ve telefonun açılıp kapanması ile düzeldiği yönünde mesajlar geliyordu. Sony ise son Sony Xperia X güncellemesi ile beraber bu soruna da kesin olarak çözüm oluşturmuş durumda. Artık LED bildirim sorunu yok.

Kamera Parlaklık Ayarı Çözüldü

Yeni güncellemenin kullanıcılara sunduğu son ayrıcalık ise kamera hatalarını düzeltmek oldu. En iyi akıllı telefon kameralarını kullanan markalardan biri olarak bilinen Sony’nin kamera kısmında parlaklık ayarı kısmında parlaklık ayarı yapılamadan çalışmayı durdurdu ya da parlaklık değişmemesi gibi sorunlar yaşandığı belirtiliyordu.

Fakat yeni Sony Xperia X güncellemesinden sonra yaşanan bu sorunda tamamen ortadan kalkmış oldu. Haliyle yeni güncelleme sonrasında hem kamera hem ayarlar hem de performans konusunda ciddi bir iyileştirmeler yapıldığını da belirtelim.

Genel Güvenlik Sorunları Ve Hatalar Giderildi

Sony Xperia X güncellemesi ile beraber gömüş olduk ki Sony artık yazılım güncellemeleri konusunda da sadece Android güncellemelerini beklemeyecek. Bunun dışında telefonun kendi sistem güncellemelerini de ardı ardıan yayınlamaya devam edeceği düşünülüyor. Tabi bunun yanında unutmamak gerekli Sony ayrıca Android konsept yazılım programına da üye.

Yani bir yandan da en güncel Android sürüm güncellemelerini de alacak. Zaten geçtiğimiz günlerde beta sürümleri Google’dan bile önce yüklendiği haberlere yansımıştı. Tüm bunlarla beraber yeni güncellemelerin Sony Xperia X ve diğer Sony akıllı telefon serilerinin satışına ne kadar etki edeceği de merak konusu. Henüz bu noktada net bir bilgi olmadığı gibi net bir satış durum çizelgesi de yok.

Güncelleme Hatası İddiası

Tüm bu özellikler ve güncelleme bilgilerinden sonra kullanıcılardan gelen mesajlar üzerine bir konu hakkında da bilgi verelim. Sony Xperia X serisi için yayınlanan bu güncellemenin belli başlı sorunları olduğu ve bazı kullanıcıların güncelleme yapmak istedikleri zaman güncelleme hatası ile karşı karşıya kaldıkları da belirtiliyor.

Fakat henüz Sony bu konuda bir açıklama yapmış değil. Yani güncellemeyi doğru bir şekilde yükleyemeyen kullanıcıların bir süre daha Sony’nin açıklamalarını beklemeleri ya da güncellemeyi temiz kurulumla bir kez daha denemeleri gerekiyor. Sony Xperia X güncelleme hatası var mı yok mu henüz belli değil.