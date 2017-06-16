Sony Xperia XA, Android 7.0 Nougat güncellemesi alıyor

Dün Sony’nin Xperia XA Ultra Google’ın OS sürümünü piyasaya sürdükten yaklaşık on ay sonra nihayet Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı. Bugün, aynı iyi haberler o telefonun küçük kardeşine, Xperia XA‘ya yayılıyor.

Şimdiye kadar yalnızca telefon sürümlerinden ikisine ulaşan XA Ultra’nın piyasaya sürülmesinin aksine, XA için Nougat güncellemesi şu anda bu cihazın beş modeli için mevcut. F3111, F3113, F3115 (hepsi tekli-SIM) ve aynı zamanda F3112 ve F3116 (bu ikili-SIM yinelemeler) model numaralarını taşıyan birimlerden bahsediyoruz.

Üstteki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi, güncellemeyi uyguladıktan sonra Xperia XA 33.3.A.0.127 numaralı yapıda olacaktır. Güncelleme, 5 Mayıs 2017 güvenlik düzeltme eki düzeyi ile birlikte geliyor. İyi eğlenceler.