Sony Xperia XA Ultra Android Nougat güncellemesi alıyor!

Android Nougat‘ın güncellemesinin alıcılar sırasında olması gereken son akıllı telefon geçen sene çıkan Sony Xperia XA Ultra oldu. Akıllı telefon, Android 6.0.1 Marshmallow ile temmuz ayında piyasaya çıktı ve şimdi nihayet yeni Android sürümünün tadını çıkarmak için bekliyor.

Şu anda, XA Ultra‘nın sadece iki sürümü, güncellemeyi alacak kadar şanslı, bunlar F3211 ve F3212 model numaralarını taşıyor. Bununla birlikte, güncelleme dosyasının, farklı XA Ultra modellerinin tamamına ulaşmasını bekliyoruz.

Güncellemeyi uyguladıktan sonra (telefonunuz size uygun olduğunu bildirdiğinde), yapı numarası 36.1 olacaktır. A.0.179. Bu, tüm XA Ultra sürümleri için aynı olmalıdır.