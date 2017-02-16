Sony, Xperia XA Ultra’ya Küçük Güncelleme Geldi

Sony, Xperia XA Ultra akıllı telefonuna yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Bu, tek SIM modeli için 36.0.A.2.146 numarası ve çift SIM modeli için 36.0.B.2.146 numarasıyla gelen küçük bir güncellemedir.

Ne yazık ki, resmi değişiklik günlüğüne şu anda erişilebilir değil, bu nedenle güncellemenin hangi değişiklikleri getirdiğini söylemek en azından şimdilik zor.

Genellikle OTA devreden çıkarma işlemlerinde olduğu gibi, cihazınızda güncelleme bildiriminin görüntülenmesi biraz zaman alabiliyor. Bu arada, sabırsız hissederseniz, telefonunuzun Ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Kısa süre sonra güncellemenin tam olarak neleri kapsadığını yayınlamayı hedefliyoruz.