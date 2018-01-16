Sony Xperia XA1 Ulta ve Nokia 8 2018 Ocak Güvenlik Güncellemeleri Yayınlandı

2018 yılına girdiğimizden bu yana olağan şekilde tüm kullanıcılar dağıtıcılardan Android Ocak güvenlik güncellemeleri beklediler. Bunlardan ikisi Sony Xperia XA1 Ultra ve Nokia 8 modelleriydi. Bugün bu iki model için de Ocak 2018 güvenlik paketi yayınlandı.

Sony, Xperia XA1 Ultra akıllı telefonuna yeni bir güncelleştirme dağıtmaya başladı. Yapı numarası 42.0.A.4.153’ten 42.0.A.4.167’ye yükseltilip Android Ocak güvenlik yamasını sağlayan bir güvenlik güncelleştirmesi kullanıcılara bugün sunuldu.

Diğer değişikliklerin (varsa) güncellemeye dahil edildiğine ilişkin hiçbir bilgi yoktu. Android işletim sistemi sürümü yine 7.0 Nougat‘ta kaldı.

Nokia 8 de aynı şekilde Ocak güvenlik güncellemesini almaya başladı. Spectre ve Meltdown açıklarının düzeltmelerini de içeren güncelleme yaklaşık 97MB ağırlığında ve şu anda Avrupa’daki cihazlara sunulmuş durumdadır.