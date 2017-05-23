Sony Xperia XA1 Ultra İnceleme

Sony bir kez daha dünya üzerinde bir canavar bıraktı, bu sefer Xperia XA1 Ultra adı verildi. XA1‘in daha büyük kardeşi, aynı donanımın çoğunu daha büyük bir form faktörüyle paketleyerek, birkaç gelişme sağladı.

XA1 Ultra, büyüklüğünün yanı sıra bunun için bir kaç şey daha öngörüyor: şirketin dediği gibi, “yüksek performanslı” kameralar, metal çerçeve içine konan yeni fakat klasik bir Sony tasarımı ve Tam HD ekran.

Tasarım

Sony akıllı telefon tasarımı açısından kendi küçük nişini oymuş ve istikrara bağlıyor. Bu, klasik, ultra-uzun boylu Sony görünümünü taşıyan XA1 Ultra ile çok benzer bir durumdur, ancak birkaç ekstra ince ayar daha eklenmiştir.

Bu şey kesinlikle devasa ve kendini cebe atmaya cesaret eden diğer her aygıtı utandırabilir. Ve bu kendi başına kötü bir şey değilken, böyle büyük bir cihazla ilgili kullanılabilirlik maliyetleri tamamen haklı gibi görünmüyor.

Bununla birlikte, tek elle kullanım hiç kimsenin ummadığı kadar kötü değildir – rahat bir deneyim olarak adlandırılamazken, yine de tamamen Twitter yayınınızı taramak gibi daha basit görevler için mümkün olmaktadır. Bunun en büyük nedeni XA1 Ultra’nın kaymaz sırt ve yan tarafı. Daha küçük olan XA1’den gelen değişiklik, ekranın diğer bölümlerine ulaşmak için kulağınızı ayarlamanızı böyle büyük bir cihazdan daha riskli bir deneyim haline getiriyor.

Ancak telefonun kendisi el altında otururken sağlam hissediyor olsa da, öyle görünmüyor – farklı paneller arasında bir ton dikiş var, aksi halde iyi görünümlü tasarımı biraz azaltıyor. Düğmelere gelince, hem hacim külbütü hem de güç düğmesi işlerini yeterince iyi yaptı.

Ekran

XA1’in ekranı, bir Sony telefonu için yenilikçi bir görsel tasarımın başlangıcında, kenar çerçeveleri mevcut olmayan, merkezidir. Ekranı açtığınızda, kenarlarında bir çift sinsi siyah çerçeve ortaya çıkar ve bu da bu etkiyi azaltır. Panelin tam HD bir yapısı var, piksel yoğunluğu 367 ppi, en iyi değil, ancak günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olacaktır.

Ancak hoş bir sürpriz olan XA1 Ultra‘nın renk sunumu, gerçek rengi olan maviler ve yeşil renkleri sayesinde orta segment için oldukça iyi. Bununla birlikte, sarılar biraz yeşilimsi olurken, kırmızılar genel olarak biraz zayıflar. Yine de, XZ Premium‘a kıyasla, bu panel doğru renk üretimi açısından daha iyi, ancak yine de biraz mavi renkte.

Arayüz ve işlevsellik

XA1 Ultra, Android 7.0 Nougat ile birlikte geliyor ve Sony, bir kez daha stok deneyimini yaşatıyor ancak 2009 çağındaki ikonografisi halen elden geçirilmesi için umutsuz bir ihtiyaç içeriyor. Yüzeyde basit görünen Albüm ve Müzik gibi stokta yer alan Android ürünlerin yerine yerleşik birkaç uygulama var ancak aslında canlı ve hızlı bir kullanıcı arayüzünde paketlenmiş şaşırtıcı sayıda özellik sunuyor.

Ayrıca, XA1 Ultra‘nın geniş form faktörü için tasarlanmış birkaç hoş mod ayarınız var: tüm ekranı daha küçük, daha kolay erişilebilir bir pencereye çeken “tek elle” modu ve hepsini yeniden boyutlandıran “ekran boyutu” ayarı ekran öğelerini nasıl tercih edeceğinize bağlı olarak daha büyük veya daha küçük hale getiren ekran bileşenleri.

Bununla birlikte, iyi olmayan şey, esasen gereksiz ikinci bir Play Store gibi davranan What’s New uygulamasıdır ve varsayılan olarak, uygulamalarla ilgili istenmeyen bildirimlere (okundu: reklamlar) yapıştırabilirsiniz. Neyse ki, onlar devre dışı bırakılabilir, ancak uygulama kendisi yapamaz.

İşlemci ve bellek

2017 yılı ve son olarak Helio P20 gibi bir orta sınıf MediaTek yonga setinin bile günlük görevlerin tümünü değil de bir çoğunda yeterince iyi performans gösterebileceği noktaya ulaştık. Sony’nin Xperia UX, sorunsuz animasyonlarla ve konuşmaktan hoşlanmayan pek çok üreticinin öğrenebileceği bir şeyle hızlı ve duyarlı.

Hiç şüphe yok ki XA1 Ultra’nın 4 GB RAM‘inin yardımcı olmasına rağmen, bu bir orta sınıf bekçisi ve hepsinden önemlisi, grafik bölümünde – hatta Örneğin The Trail gibi sade görünümlü oyunlarda sıkıntılar var. Ayrıca, uygulamaları başlatmak veya değiştirmek, bazen bir veya iki saniye sürebilir.

Telefon, kullanıcıya yaklaşık 24 GB’lık kapasiteye sahip 32 GB’lık dahili bellek ile birlikte geliyor, ancak bu bellek bir microSD kartı ile genişletilebiliyor.

Bağlantı

GSM cihazları olan XA1 Ultra, Big Four’ın LTE bantlarının tümünü kapsamakla birlikte Sprint ve Verizon’un CDMA şebekelerinde çalışmaz. Ayrıca NFC’yi de destekliyor ve mobil ödemeleri tamamen gerçek bir olasılık haline getiriyor. Bununla birlikte, altta bulunan USB konektörü, USB-C tipinde, sonunda Sony’nin orta segment yeni, geri döndürülebilir standart getiriyor.

Kamera

Sony fotoğraf makineleriyle övünmeyi seviyor ve XA1 Ultra’da istisnai bir şey yok: etkileyici cihaz 23 MP arka kamera ve 16 MP ön kamerası olan bir lens ile donatılmıştır. Fakat doğru Sony modasında, yüksek piksel sayısı mutlaka yüksek kalitede olması anlamına gelmez.

Kamera uygulaması iyidir ancak biraz karışıktır; örneğin panorama veya patlama gibi farklı çekim modları, kamera uygulaması içinde ayrı, “bağımsız” uygulamalar için devredilebilir. Bir başka sıkıntı, galeri başlangıçta yalnızca gerçek şeyi yüklemeden önce düşük kaliteli bir önizleme gösterdiğinden, resim çekme ile videoyu önizleme olanağı arasındaki iki saniyelik gecikme. Öte yandan, özel kamera tuşu kamerayı bekleme modundan hızlıca başlatmak için kullanılabilir, ki bu da hoş.

Ve gecikmelerden bahsedeerken: özel deklanşör düğmesini kullanırken, kamera rasgele bir fotoğraf çekmeye değil, yalnızca birkaç çekime kadar odaklamaya karar verecek. Ayrıca odaklanma, sözde çalışıldığında bile sorun yaratıyor: XA1 Ultra’nın kamerası, ön planda birine elle dokunduğunuzda bile, özellikle yakın çekimlerde arka planda bir nesneye odaklanıyor.

Görüntü kalitesi

Xperia XA1 Ultra, kameraman kalitesi açısından mükemmel bir orta sınıf için, ancak Sony’nin size inanmayı sevdiği kadar iyi değil. Küçük sensörler, yüksek megapiksel sayıları ile bu kadar iyi karıştırmazlar ve XA1 Ultra, düşük ışıklı fotoğrafçılık gibi daha zor koşullar altında kendini kanıtladı.

Renk üretimi oldukça iyi ancak titiz, bazen aşırı doymamış topraklara biraz fazla sapıyor. Yüksek kontrastlı sahnelerde XA1 Ultra’nın kamera sıklıkla aşırı telafi ederek iyi fotoğraflar yıkanmış gibi görünüyor. Ve son olarak, Sony’nin daha geniş açılı bir lens kullanması, fotoğrafın köşelerinin kenarlarında gergin hale gelmesine, uzak bir nesnenin fotoğrafını çekerken en kolay fark edilen bir etkiye neden olur.

Ön kamera diğer cep telefonlarında bulamayacağınız bir dizi özellik sunuyor: önden bakan bir flaş, optik sabitleme ve hatta otomatik odaklama. Bununla birlikte, renk çoğaltımı her yerdedir; bir fotoğraf çok yeşil, diğeri de mor üzerinde sertleşir.

Buna rağmen, her iki fotoğraf makinesi de mükemmel iyi fotoğraflar çekiyor – bazı sıkıntıları var, kimse makul bir şekilde orta sınıf bir cihazın en üst düzey fotoğraflarını bekleyemez. Fotoğraflarınızı yeterli aydınlatma koşullarında çektiğinizden XA1 Ultra, fiyat aralığında eşit olan performans sunar.

Xperia XA1 Ultra Fotoğraf örnekleri

Video

XA1 Ultra, güzel videolar kaydediyor ve bazı sıkıntılara odaklanıyor. Arka kamera OIS’i ön planda olduğu gibi özellikli değil ve Sony’nin SteadyShot bu sorunu çözmek için çok az şey yapıyor. Ve son olarak, en iyi çekim seçeneği full HD@30 FPS.

Batarya

İlk bakışta, XA1 Ultra’nın büyüklüğü 2,700 mAh piline tam olarak uymuyor ancak, ortaya çıktıkça cihaz, pil ömrü bölümünde mutlak bir şampiyondur; çünkü bizim 10 saat ve 32 dakika kullanımda etkileyicidir. Ama aynı zamanda gerçek hayatta da iyi, bütün gün yoğun ağır kullanımlarla sürüyor. Bu, büyük oranda, içinde bulunan nispeten düşük güçte olan helyo P20 yonga setinin yanı sıra alttaki ekran çözünürlüğüne atfedilebilir.

Sonuç

Küçük kardeşi Xperia XA1 ile yan yana karşılaştırıldığında, XA1 Ultra neredeyse biraz yapışkan görünüyor. Sanki Sony daha lüks görünümlü bir orta sınıf yapmayı düşündüyse, ancak sahip oldukları fikirler “onu büyüt” ve “üzerine biraz metal koy” gibi. Ve bu kararların hiçbiri daha iyisini yapmıyor, küçük modelin vücudu tasarım problemlerine derhal dikkat çekerek daha iyi bir saklanma işi yapıyordu.

Buna rağmen, bu klasik bir Sony tasarımı ve sıkıcı gri dikdörtgenlerin kalabalığından daha iyi çıkıyor.

Pozitif sonuçlar ise, helio P20 yonga seti en hızlıdan uzak olsa da, aynı zamanda oldukça iyi bir pil performansı da sağlarken, yavaşlamayı en düşükten yavaşlamaya kadar oldukça iyi bir deneyim verecektir. Kameralar da sorun değil, ancak Sony’nin sahip olduğu en iyi performansı Sony’nin talep etmediği kesin.

XA1 Ultra, eksikliği olmasına rağmen şu anda sizin için en iyi seçeneklerden biri. Çok yüksek fiyatlar vermeyeceğiniz bir akıllı telefon arıyorsanız size göre olabilir.