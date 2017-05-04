Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 Satışta. Fiyatlar ve Özellikler

Sony’nin yeni seri orta segment akıllı telefonları kısa süre önce yapılan tanıtımdan sonra sonunda ülkemizde de satışa çıkarıldı. Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 modellerin satışa çıkmasıyla beraber Sony’nin uzun bir aradan sonra yenilediği serisi de kullanıma açılmış oldu. Ülkemizde de satışa çıkan akıllı telefonların barındırdıkları özellikleri ve satış fiyatlarından bahsedelim.

Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 Özellikleri

Yeni seri akıllı telefonlar orta segment sınıfına dahil olmasına karşın üst segment sınıflarında görülen belli başlı özelliklerde her iki modelde de mevcut. Her iki modelin özelliklerinde de bu detayları görebiliyoruz. Öncelikle Sony Xperia XA1 modelinin özelliklerinden bahsedelim.

Sony Xperia XA1 Özellikleri

Sony’nin her iki modelde de tasarım konusunda kabul görmüş olan kendi özel tasarımını benimsediğini görüyoruz. Omnibalance adı verilen özel bir tasarıma sahip olan iki modelinde Sony Xperia karakteristik özelliklerini yansıttığını görüyoruz. Tasarım dışında teknik özellikler kısmında Sony Xperia XA1 modelinde Helio P20 adı verilen MediaTek işlemcileri kullanılıyor.

Toplamda 2.3 GHz hız değerine kadar çıkabilen işlemcilerin yanı sıra modelde dikkat çeken bir diğer detay ise RAM bellekler. Sony Xperia XA1 modeli biraz daha üst seviye bir model olduğu için seride 3 GB RAM bellek kullanımı yapılmış. 2300 mAh kapasiteli pilleri ve ek olarak 23 MP değerinde oldukça başarılı arka kameraları ile dikkat çeken Sony Xperia XA1 modeli 32 GB depolama alanına sahip olan modelle satışa çıktı. Son olarak telefonların 5 inç ekran boyutuna ve 720p çözünürlük desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Sony Xperia XA1 Fiyatı: 1599 TL

Sony Xperia XA1 İşletim Sistemi: Android Nougat 7.1

Sony Xperia L1 Özellikleri

Bir diğer model ise Sony Xperia L1 modeli oldu. Yine orta segment üyesi olsa da biraz daha alt sınıf bir model olan Sony Xperia L1 serisinde 4 çekirdek MediaTek işlemci bulunuyor. Diğer modelden farklı olarak 2 GB RAM bellek seçimi yapılan akıllı telefonun depolama alanı da diğer seriye göre yarı yarıya azalmış durumda.

16 GB depolama birimiyle gelecek olan akıllı telefonun ekran kısmında 5.5 inç ekran ve yine 720p çözünürlük değeri kullanılıyor. 2,620 mAh kapasiteli pillere sahip olan serinin 13 MP değerinde arka kamerası ve 5 MP değerinde de ön kamerası bulunmakta. Orta sınıfı bir seri olan Sony Xperia L1 serisinin Android Nougat işletim sistemiyle beraber geleceği ve güncelleme desteği alacağı da son detaylar arasında.

Sony Xperia L1 Satış Fiyatı: 1.199 TL

Sony Xperia L1 İşletim Sistemi: Android Nougat serisi

Tüm bu özellikleriyle beraber her iki modelde ülkemizde birçok merkezde satışa çıkmış durumda.