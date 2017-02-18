Sony Xperia XA2 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefon modellerini sürekli olarak yenileyen Sony’nin MWC 2017 öncesinde de birçok yeni akıllı telefon modeli ile gündeme gelmeye başladı. Son olarak özel bir seri akıllı telefon ile gündeme geleceği açıklanan Sony’nin bunun dışında bir başka serisi daha ortaya çıktı. Sony Xperia XA2 olarak adlandırılan serinin tanıtımdan önce şimdiden özellikleri de belli olmaya başladı.

Sony Xperia XA2 Ne Gibi Özelliklerle Gelecek?

Performans testlerinde ortaya çıkan akıllı telefonlardan biri olan Sony Xperia XA2 serisinin şimdiden ne gibi özelliklere sahip olacağı da netlik kazanmaya başladı. Bu noktada yeni seri Sony Xperia XA2 akıllı telefonları için beklenen özelliklere bakalım.

Tasarım Çok Fazla Değişmeyecek

Yayınlanan görsellere ve elde edilen ilk bilgilere bakacak olursak yeni seri Sony Xperia XA2 akıllı telefonlarında çok ciddi tasarım değişiklikleri olmaması bekleniyor. Sony Xperia XA serisi ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olacağı düşünülen yeni seri akıllı telefonların tasarım konusunda farklı yönlerinin olup olmayacağı ise MWC 2017 etkinliğinde netlik kazanacak gibi.

Tüm bunlarla ile beraber tasarımda ve kullanılacak kasa malzemelerinde de ne gibi farklılıklar bulunacağı da merak konusu olmaya başladı. Tüm bu detaylar ise dediğimiz gibi tanıtımla beraber netlik kazanmış olacak.

5.2 İnç Ekran Boyutu

Yayınlanan patent görseli ile beraber telefonun belli olan ilk detayı ise ekran özellikleri oldu. 5.2 inç ekran boyutuna sahip olacak olan Sony Xperia XA2 serisinin çözünürlüğünün ise Full HD olması bekleniyor. Tabi ki bu değer ile beraber ekran teknolojisi konusunda şu an OLED mi yoksa LCD mi kullanılacak bir bilgimiz yok.

Orta Segment İşlemciler

Belli olan detaylar arasında bir diğer önemli nokta ise yeni serinin işlemcileri. Yeni seride işlemci modeli olarak MediaTek Helio P20 serisine yer verileceği düşünülüyor ki bu durum akıllı telefonun biraz daha orta segmente hitap edecek bir model olduğunu göstermekte. Zaten ekran boyutu tercihi de bu konuda biraz daha tüyo vermekte. İşlemcileri dışında modelin RAM bellek seçiminde ise iki farklı serisi olacağı düşünülüyor.

Bir seride 4 GB RAM bellek kullanılacağı ve bu seride 64 GB depolama alanı sunulacağı düşünülürken bir diğer serinin ise daha düşük bir sınıfta olması ve 3 GB RAM bellek ile beraber 32 GB depolama alanı sunması bekleniyor. Ekleyelim bu modelin ekran boyutunun da 5 inç gibi daha düşük bir ekran boyutu olması ve çözünürlük değerinin ise aynı kalması da yine gündemde olan konulardan bir tanesi.

Kamera Konusunda Sony Her Zaman İddialı

Sony Xperia XA2 serisinde gelelim beklenen kamera özelliklerin. Birçok akıllı telefon markasına da verdiği gibi Sony, kamera konusunda yeni seri akıllı telefonlarında da çok daha iyi teknolojiler kullanmaya başladı.

Dediğimiz gibi birçok akıllı telefonun kamera lenslerini veren Sony bu seride de 23 MP gibi oldukça yüksek bir değere sahip olan kameralara yer verecek. Ayrıca arka kamera kısmında değeri aratmayacak bir ön kameradan da söz ediliyor ki ön kamera için bu değer 16 MP olarak açıklandı.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Öncelikle fiyatı konusunda bilgi verelim. Şu an sadece sınırlı özellikleri ortaya çıkan ve yayınlanan bir video ile netlik kazanan Sony Xperia XA2 serisinin orta segment olacağı ve fiyatının çok yüksek olmayacağı konuşuluyor. Buna karşılık çıkış tarihinin ise birçok Sony akıllı telefonu gibi MWC 2017 etkinliğinde netlik kazanması bekleniyor.