Sony Xperia XA2 Sızıntı Görüntüleri Yayınlandı

Sony Xperia XA2 sızıntı görüntüleri tasarımı çok net gösteriyor. Xperia XA‘yi daha pahalı X kardeşlerinden daha çok sevdiğimize şüphe yok. Sony Xperia XA2 veya XA (2017), tasarımda da görebileceğiniz gibi dikdörtgen görünümünü koruyor ve hatta daha keskin köşeleri bile var.

Bu, sızdırılmış görüntüler telefonun gerçek görüntüleri olabilir. Sızıntıları bir kenara bırakalım belkide telefonun tanıtımı MWC sırasında Barselona’da yapılacaktır.

Bu yeni fotoğrafın kaynağı Sony‘nin bunu ‘Xperia XA2’ olarak satacağını iddia ediyor. Fotoğraf kalitesiz ancak Android sürümü 7.0’ı kolayca bulabilirsiniz. İddiaya göre, XA2‘ye MediaTek Helio P20 yonga seti 4GB RAM ile bağlanacak. Arka tarafta 23MP kamera, ön tarafta ise 16MP bir kamerası bulunuyor.

Söylentiler, USB bağlantı noktasının Type-C olacağı ve 3.5mm kulaklık girişi olacağı konusunda ısrarcı. Söylentiler, fiyatı yaklaşık 2200 CNY (320 $ / 300 €) seviyesinde olacağı yönünde. Türkiye’deki fiyatı ise diğer Xperia X serilerine benzer olacaktır.