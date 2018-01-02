Sony Xperia XA2 Ultra H4233 model numarası taşıdığını zaten biliyorduk. Ancak cihaz canlı görüntülerde sızdırılmış durumda. Sızdırılan resimler telefonun çift selfie kamerası olduğunu gösteriyor. Ayrıca arkaya monte edilmiş parmak izi sensörü de görülüyor. Android Oreo‘yu çalıştıracağı da gelen diğer bilgilerden.

Snapdragon 630 SoC, 6 inç 1080p 16:9 dokunmatik ekran ve 4GB / 64GB bellek seçenekleri şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler arasında yerini alıyor. Cihazın bazı önemli özelliklerini ortaya çıkarmış olabilirler. Ancak telefonun ne zaman hazır hale getirileceğine ve tanıtılacağına dair hiçbir bilgi mevcut değil. Aynı şekilde Sony Xperia XA2 Ultra model telefonun hangi fiyat etiketini de taşıyacağı henüz hiç kimse tarafından dile getirilmedi.