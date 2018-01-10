Sony, CES 2018‘de üç yeni Android telefonunu duyurdu: Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2. Onlarla biraz zaman geçirdik ve detayları yayınladık, ancak Sony şu anda resmi bir görsel video yayınladı.

Video, her telefonun en önemli özelliklerini kapsıyor, ancak ton birazcık iyimser. Gerçekten de iki orta segment ve bir giriş seviyesi akıllı telefonu için herhangi bir övgü söz konusu değil.

Yorumlardaki yanıtlar oldukça olumlu ki Sony taraftarları video için iltifatlarını esirgememiş. Biz bu üç modeli de heyecanla bekliyoruz. Sony kullanıcılara iyi bir yükseltme seçeneği sunmuş diyebiliriz.