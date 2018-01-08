Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra ile Rakiplerinin Boyut Karşılaştırması

Sony iki yeni orta sınıf telefonunu bugün tanıttı. Herkesin merak ettiği ise Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra‘nın rakipleriyle olan boyut karşılaştırması oldu. Her zamanki gibi üretici tasarım dilini geliştirmiş görünüyor ancak çok hafif dokunuşlar yapılmış. XA2 ikilisi oldukça modern görünüyor. Yine de klasik Xperia’lar gibi duruyorlar. Tabii ki dikdörtgen görünüm ve kalın üst ve alt çerçeve sebebiyle böyle konuşuyoruz.

Yani sırasıyla bir 5.2 inçlik telefon ve bir 6 inç telefon var karşımızda. Bunlar 18:9 süper dar ekranlar değil. Klasik 16:9 çerçeveli canavarlar. Peki yeni orta düzey telefonlar arasında boyut açısında nasıl bir konumdalar? Diğer popüler orta sınıf cihazların yanına koyulduğunda yeni Sony orta sınıflarının boyutunu karşılaştırdık. Hadi onları kontrol edelim!