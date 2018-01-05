Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2'nin Çizimleri Sızdırıldı!

Sony, önümüzdeki haftalarda CES‘de veya MWC‘de bir grup yeni orta seviye telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Bunlar Sony Xperia XA2, Sony Xperia XA2 Ultra, ve Sony Xperia L2. Bugün resmi olarak görüntüleyen basın ekipleri bu 3 cihazın sızdırıldığını söylüyorlar.

Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2‘den biraz bahsedelim. Bunların ilk ikisi, geçen yıl XA1 ve XA1 Ultra‘nın devam modelleri olacak. Sony Xperia L2 ise Sony Xperia L1‘in yerini alacak.

XA2 Ultra ve L2 sadece birkaç gün önce CAD şematiklerine dayanan sunumlarda gösterilmişti. XA2‘nin gizli çekimleri zaten yapıldı ve FCC’den geçti bile.

XA2‘nin 5.2-inç 1080p dokunmatik ekranı, Snapdragon 630 SoC ve 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanı olması bekleniyor. Arka tarafında 21 MP kamera bulunacak ve 8 MP kamerası ön taraftan kullanıcıya bakacak.

XA2 Ultra, daha küçük kardeşleriyle aynı yonga setini ve arka kamerayı kullanıyor. Bununla birlikte 6 inç 1080p ekran ve çift 16 MP selfie kamera sistemi ile birlikte gönderilecek. 4GB RAM, microSD ile 64GB olan depolama alanı genişletilebilir. Hem XA2 hem de XA2 Ultra, Android Oreo‘yu çalıştıracak.

Xperia L2; 5,2 inçlik 720p dokunmatik ekrana sahip olacak. Ancak Android Nougat‘ı ile geldiğini öğrenince hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Bu telefonların tümünün tasarımı son yıllarda Sony‘nin geleneklerine çok benziyor. Ancak çerçeve konusunda ciddi değişimler var. Bu nedenle Japon şirketi 2018 yılında amiral gemilerine 18:9 ekran ve küçük çerçeve kullanmayı planlıyor gibi görünüyor.