Sony Las Vegas’taki CES 2018‘de bugün 3 yeni telefonunu tanıttı: Sony Xperia XA2 / XA2 Ultra ve Xperia L2. CES 2018’de bugün Xperia günü oldu. Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra ve giriş seviyesi model olan Xperia L2 resmen tanıtıldı.

Sony Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra

Xperia XA2 ve XA2 Ultra bir Snapdragon 630 işlemciyle birlikte geliyor. Geçen yılın Mediatek Helio P20‘sini değiştirmişler.

XA2 modeli XA1‘in ufak 2,300mAh pili yerine 3,300mAh pil ile sunuluyor. Xperia XA2 Ultra‘nın pil gücü ise 3,500mAh oldu. QuickCharge 3.0 ile sonunda hızlı şarj desteğini 3 model de almış.

XA2 modeli 142 x 70 x 9.7 mm ölçülerinde ve 171 gram ağırlığındadır. Bu XA1‘den 28 gram daha fazla olduğu anlamına gelir.

Sony Xperia XA2

XA2 modelinde ekstra bataryadan daha fazlası var. XA1‘in ekranından daha büyük bir 5.2 inç FullHD ekrana sahip.

Xperia XA2 ayrıca microSD vasıtasıyla genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahip. XA2 Ultra ise 4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri sunmakta.

Xperia serisi bu modellerle birlikte yeniden tasarlandı. Önceki cihazlara kıyasla farklılıklar göze çarpıyor. Ana kamera parmak izi sensörüne göre sol üst köşeden sırtın orta eksenine kaydırıldı. Evet, Xperia serisi artık parmak izi sensörüne sahip. Eski amiral gemisi sınıfından farklı olarak Sony Xperia yeni serisinin üst düzeyde 19MP arka kamerası bulunuyor. Tüm arkadaşlarınızı çerçeveye almak için ise 8MP ultra geniş sabit odaklı bir ön kameraya sahip. Buna rağmen Ultra yeterli bir selfie kahramanı değil.

Sony Xperia XA2 Ultra

XA2 ve XA2 Ultra, Sony‘nin en üst düzeyde özelleştirmeleri eklenmiş olarak Android 8.0 Oreo ile birlikte piyasaya çıkacak.

Sony Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra Şubat 2018‘den itibaren fiyatlandırması yapılarak satışa sunulacak.

Sony Xperia L2

Ve son olarak Xperia L2 var. Şimdiki E-serisinden geliştirilmiş olan mütevazi bir giriş seviyesi telefonu Xperia L2.

Bu model de aynı şekilde selefinin 5.5 inçlik 720p ekranını saklamış. Herhangi bir işlemci yükseltmesi de görülmüyor. Aynı Mediatek MT6737T işlemci ile geliyor. Sony, RAM’i 3GB‘a kadar çıkardı. Depolama alanını ise 32GB ile ikiye katladı. Bu nedenle L2’nin bu özellikler sayesinde utanacak hiçbir şeyi yok. 32GB yeterli değilse özel bir microSD yuvası yükseltmek için halihazırda var.

Sony Xperia L2

Xperia L2, XA2‘lerin 23MP ana kamerasını almadı. Bunun yerine 13MP‘lik bir kameraya sahip. Ancak ön tarafta XA2 modellerinde de bulacağınız 8MP ultra geniş ön kamera mevcut.

Sony, pil bölümünde hiçbir yanlış yapmadı. 3,300mAh pil gayet yeterli. Yine de burada hızlı şarj konusu için geçen bir kelime yok. Ekstra pil kapasitesine rağmen L2 ağır değil. Önceki modeline göre 2gr daha hafif.

Sony’nin giriş seviyesi ürünü olan Xperia L2‘de parmak izi okuyucusu da bulunuyor. XA2 modelleri ile aynı konumda duruyor.

Ve diğer ikisinden farklı olarak Xperia L2 Android 7.1.1 Nougat ile sunuluyor. Görünüşe göre kendi segmentine damgasını vurabilecek bir cihaz.

Sony Xperia L2‘nin ise Ocak ayının sonlarında rafa çıkacağı öngörülüyor. Fiyatı konusunda henüz herhangi bir bilgi geçmedi.