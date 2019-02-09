Sony‘nin bu ayın sonlarında düzenlenecek olaran Mobil Dünya Kongresi 2019’da yeni akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bu telefonlardan birisi Xperia XZ4. Ancak henüz tanıtılması net değil. Bun karşılık 21:9 en boy oranına sahip Xperia XA3 muhtemelen tanıtılacak.

Xperia XA3 modelinin ekran boyutu, XZ4 modeline benzer şekilde olacak ve ekranı CinemaWide olarak adlandıralacak. Akıllı telefonun ilk gerçek görüntüleri ise bu gün ilk defa sızdırıldı. Açıkçası görüntüler biraz bulanık. Daha fazla yakınlaştırıldığında Sony marka olduğu anlaşılıyor.

Çok net olmasa da, fotoğraflar çok uzun bir ekran gösteriyor. Kaynağa göre, bunlar uzun süre önce çekilmiş bir videodan alınan canlı görüntülerdir.

Yayınlanan canlı görüntüler, birkaç gün öncesinde sızdırılan teknik çizimlere oldukça benzerdir. Buna en basit örnek ise, kameranın yerleşimidir. Üzerinde LED flaş bulunan yatay yerleştirilmiş çift kamera kurulumu vardır. Bu kameralardan en az birinin 23MP olduğu tahmin edilmekte.

Sony Xperia XA3 Canlı Görüntüleri 1 - 3

Telefonun sağ tarafında güç ve ses kontrol tuşları bulunmaktadır. İkisi arasında oturan özel bir parmak izi tarayıcı da var. Bu kadar uzun bir ekran daha öncesinde piyasaya sürülen hiçbir cihazda yer almadı.

Bundan dolayı da tam olarak elde nasıl durur, tahmin etmek zor. Google’ın uygulama geliştirme yönergelerinin bu kadar uzun bir ekran için kolayca uyum sağlayabileceğini umuyoruz.