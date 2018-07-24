Yeni bir amiral gemisi modeli tanıtacağı iddialarla gündeme gelmeye başlayan Sony’nin yeni modeliyle beraber özel bir tasarıma yer vereceği belirtiliyor. Merakla beklenen yeni seri akıllı telefonların özellikle tasarım kışında çok önemli değişiklikler sunması bekleniyor. Ayrıca amiral gemisinin gerek ekran gerekse de kamera sistemleri konusunda çok daha başarılı seriler olacağını düşünüyoruz. Biz yeni amiral gemisi modelini beklerken, Sony’nin orta segment bir model üzerinde daha çalıştığı da bugün itibariyle ortaya çıktı. Paylaşılan yeni bilgilere göre Sony Xperia XA3 akıllı telefonları yakın bir dönemde tanıtıma çıkacak. Telefonların özellikleri konusunda da bazı detaylar var. Hemen bu detaylara bakalım.

Sony Xperia XA3 Nasıl Özellikler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların H6xxx olarak numaralandırılmış bir seri olarak geleceği ve bu modellerin Sony Xperia XA serisinin devamı olduğunu gösteren bazı belgeler ortaya çıkmış durumda. Belgelerde telefonun bazı onayları da aldığı görülüyor. Ancak bu modelin özellikleri kısmında çok fazla detay verilmiyor. Sony markanın yeni akıllı telefonları için geliştirmeler yaptığı zaten biliniyor ve markaya yakın bazı kaynaklar tarafından bu model içinde iddialar ortaya atılmış durumda.

İddialara göre Sony Xperia XA3 akıllı telefonları yine orta segment seriler olarak karşımıza çıkacak. Bu kez eski modele göre işlemciler yenilenecek. Yeni modelde Snapdragon 636 işlemcilerinin kullanıldığını görmek mümkün olacak.

Yeni serinin işlemcilerine ek olarak 3 GB RAM bellek miktarı sunması da yine orta segment akıllı telefonlar göreceğimizin en büyük kanıtı olarak gösterilebilir. Ekran kısmında nasıl bir model ile karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz ancak telefonun çift kameralı yeni bir seri olduğunu görmek sürpriz olmaz. Sony Xperia XA3 için tüm bu detayların ne zaman ortaya çıkacağı konusunda da bilgiler var.

Sony Xperia XA3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Aynı kaynaklardan gelen bilgilere göre Sony Xperia XA3 akıllı telefonları IFA etkinliğinde tanıtılacak. Muhtemelen yeni güncellemelerle beraber gelecek olan akıllı telefonların fiyatı da diğer modellere göre uygun olacak. Tüm bu detaylar için IFA 2018 etkinliğini beklememiz gerekiyor. Etkinlikten sonra net bilgileri paylaşacağız.