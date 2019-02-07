2018 yılını umduğundan daha düşük bir kar oranı ile kapatan Sony, bu yılı iyi değerlendirecek gibi görünüyor. Bunu Sony Xperia XA3 ve Xperia XZ4 Son zamanlarda ürettiği akıllı telefonlarla pazardaki yerini zorlukla koruyan şirket, bazı şeyleri değiştirmeye istekli gibi görünüyor.

LetsGoDigital‘den gelen dünkü bilgiler, akıllı telefonların, bilgisayarların, film izleme cihazlarının ekranlarının farklı bir ticari isimle anılacağını ortaya çıkarmıştı. CinemaWide olarak adlandırılan yeni ekran hatta Sonyx Xperia XZ4 akıllı telefonunda da yer alacak.

Bu gün ise teknik çizimleri ilk paylaşan sitelerden birisi olarak WinFuture, Sony Xperia XA3 ait oldukça dikkat çekici teknik çizimleri paylaştı. Akıllı telefonun oldukça dar çerçevelerle çevrelenmiş olduğu ilk anda dikkati çekmektedir.

Xperia XA3 Modelinin Teknik Çizimleri ve Renk Seçenekleri 1 - 15

Alışılmadık bir şekilde 21:9 en boy oranına sahip bir “CinemaWide” ekrana sahip olacak. Orta sınıf akıllı telefon dünyasında yer alacak olan telefonun 5.9inçlik 1080p çözünürlükte bir ekranı olacak.

Xperia XA3 modelinde, 23MP ve 8MP olan çift arka kamera kurulumu olacak. Parmak izi sensörü ise güç düğmesine entegre edilecek.

Söz konusu akıllı telefon teknik donanımları arasında Qualcomm Snapdragon 660 işlemciye, 4GB RAM, 64GB depolamaya ev sahiplği yapıyor. 3.500 mAh batarya kapasitesi ve USB Type-C bağlantı girişine sahip.