Sony, bu yıl Ocak ayında Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) aracılığıyla Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra akıllı telefonları piyasaya sürmüştü. XA2 modeli 5.2 inçlik bir ekrana sahipken, Xperia XA2 Ultra, 6 inçlik bir ekranla piyasadaki yerini almıştı. Bunlara ek olarak 6 inç ekranlı Sony Xperia XA2 Plus cep telefonu Eylül ayında piyasaya sürülmüştü.

Şimdi ise son söylentilere göre, Japon teknoloji devi gelecek yılın başında yeni akıllı telefonları tanıtacak. Droid Shout tarafından yayınlanan bir rapora göre Sony, Sony Xperia XA3, Xperia XA3 Plus ve Xperia L3’ü (CES) 2019’da açıklayacak. Raporlarda ayrıca yaklaşmakta olan büyük boyutlu Xperia XA modellerinin renk seçenekleri ve fiyatları da yer alıyordu.

Birçok sızıntı kaynağı, Sony Xperia XA3 Ultra’nın CES 2019’da Xperia XA3 ve Xperia L3 ile birlikte piyasaya sürüleceğini iddia etti. Bu Sony’nin XA3 Ultra yerine Xperia XA3 Plus’ı piyasaya süreceği anlamına gelebilir mi? Yeni sızıntı bilgilerin CES 2019’da duyurulacak Sony telefonlarının isimlerini doğrulaması bekleniyor.

DroidShout tarafından yayınlanan raporda, telefonun Avrupa’da 595 dolarlık fiyat etiketi taşıyacağını iddia etti. Ayrıca, cep telefonu Siyah, Altın ve Gümüş gibi renk seçenekleri ile çıkacağını ifade etti.