Sony Xperia XA3 Teknik Çizimleri Görüntülendi

Xperia XZ3‘den kaynaklı Sony‘de sevmediğimiz birkaç özellik vardı. Şaşırtıcı bir şekilde Sony Xperia XA3 orta seviye CAD tabanlı teknik çizimlerde gördüğünüz gibi eksikliklerini tamamlamak amaçlı çalışmalar yapıyor olabilir.

Yeni başlayanlar için arkada çift kamera var. Bu iki lensin arkasında bulunan donanım hakkında hiçbir ayrıntı yok. Diğer bir özellik ise üst kısımda 3,5 mm kulaklık jakı bulunmasıdır.

Yan tarafında bulunan parmak izi okuyucusuna bakmanızda fayda var. Sony’nin bütün XA2 ve XZ3 modellerinin arka tarafında parmak izi okuyucusu olduğunu göz önünde bulundurursak, bu kurulumdan vazgeçmiş gibi görünüyor.

Ayrıca, alt kısımda USB-C bağlantı noktası yanında iki giriş var olduğunu görüyoruz. Ancak XA2 telefonlarında sadece bir tane vardı.

Xperia XA3, 155,7×68,3×8,4 mm ölçüsündedir (kamera yüksekliğini hesaba katarsanız 8.9mm). XA2 Plus‘ın sahip olduğu değerden daha küçük olan 1,080×2,160px çözünürlükte (18:9)5.9 ekrana sahip olacak. Telefon 6GB RAM ile bir Snapdragon 660 yonga seti tarafından desteklenecek.